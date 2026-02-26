Bekérette a magyar nagykövetség ügyvivőjét az ukrán külügy

Bekérette a kijevi magyar nagykövetség ügyvivőjét, Heizer Antalt az ukrán külügyminisztérium – mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter közösségi oldalán. Hozzátette: nincs fizikai, műszaki oka az olajszállítás szüneteltetésének a Barátság kőolajvezetéken keresztül, és követelte az ukrán kormánytól, hogy azonnal indítsák újra a kőolaj szállítását Magyarország felé.

A Barátság kőolajvezetékhez tartozó egyik létesítményt január 27-én érte orosz bombatámadás Brodi közelében, tehát közel egy hónapja nem érkezik kőolaj Magyarországra és Szlovákiába ezen az úton. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök arról beszélt, hogy a javítással újabb orosz támadásokat kockáztatnak, miközben Magyarországnak van alternatív kőolajforrása Horvátországon át. Ráadásul az a csővezeték is megrongálódott, amely az odesszai kikötőt összeköti a Barátsággal, és továbbra is orosz támadások érik a rendszert, ezért a javítás idő- és erőforrás-igényes.

Orbán Viktor vizsgálatot akar

Az Európai Tanács még decemberben egyezett meg 90 milliárd eurónyi Ukrajnának folyósított hitelről, amelyben Magyarország, Szlovákia és Csehország nem vállal anyagi szerepet. Orbán Viktor azonban később is vétózással fenyegett, majd legutóbb arról beszélt, hogy ha kivizsgálják a Barátság kőolajvezetékben keletkezett károk okait, akkor nem vétózza meg Ukrajna támogatását.

Orbán egy Zelenszkijnek címzett nyílt levelet írt közösségi oldalára csütörtök reggel. Ebben azzal vádolta meg az ukrán elnököt, hogy elzárta a Barátság kőolajvezetéket.