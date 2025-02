Béketerv helyett trumpista lózungok a biztonságpolitikai konferencián

Beszéde után az alelnök négyszemközti megbeszélést folytatott Alice Weidellel, az Alternative für Deutschland vezetőjével, aki a héten Orbán Viktor magyar miniszterelnök vendége is volt.

Vance kiállt amellett, hogy kapcsolatot kell tartani a radikális pártokkal is, ugyanis – érvelt – „nem kell mindenben és mindennel egyetértenünk, amit az emberek mondanak, de amikor a politikai vezetők egy fontos választói csoportot képviselnek, kötelességünk meghallgatni őket”.

A Münchenben tartott biztonságpolitikai konferencián J. D. Vance amerikai alelnök ideológiai tartalmú beszédet mondott, azzal vádolva az Európai Unió vezetőit, hogy elnyomják a szólásszabadságot, nem állítják meg az illegális migrációt, és félelemben menekülnek a választók valódi meggyőződésétől – számol be a The Guardian . A konferenciát elvileg annak érdekében rendezték, hogy megvitassák, az ukrajnai háború helyzetét, ám Vance inkább azzal foglalkozott, hogy szerinte a kontinens nem figyel a választók aggodalmaira.

