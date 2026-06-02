3p

Mi lesz a privát vagyonokkal?

Vagyonadó, bizalmi vagyonkezelés, alapítványok, magántőkealapok – 2026 fordulópontot hozhat.
Ne hozzon fontos döntéseket a legfrissebb információk nélkül!
Vegyen részt a Klasszis Investment & Wealth Management Summit 2026 konferencián, és hallgassa meg a legjobb szakértőket!

Részletek és Early Bird jelentkezés >>

Külpolitika Bevándorlás, migráció Európai Unió

Belenyúlnak az uniós migrációs paktumba

mfor.hu

De a tanácsnak és a parlamentnek is rá kell még bólintania az új szabályokra.

Az Európai Unió Tanácsa és az Európai Parlament tárgyalói ideiglenes megállapodásra jutottak a tagállamokban illegálisan tartózkodó bevándorlók gyorsabb és hatékonyabb visszaküldését lehető tevő új uniós szintű jogszabályról.

A migrációs és menekültügyi paktumot kiegészítő új szabályok kötelezettséget vezetnének be a tagállamokban tartózkodásra jogosulatlan nem uniós országok állampolgárokra vonatkozóan az EU elhagyására, valamint arra, hogy hazatérésük érdekében működjenek együtt a hatóságokkal.

Következményeket állapít meg az együttműködést megtagadók számára, például a tagállami joggal összhangban nyújtott juttatások és támogatások csökkentését vagy az önkéntes visszatérést elősegítő programokban való részvétel megtagadását. Amennyiben a tagállami jog lehetővé teszi, a kiutasítás végrehajtásának megtagadói esetében a tagállamok büntetőjogi szankciókat is kiszabhatnak, beleértve a szabadságvesztést is.

Az uniós szintű szabályok lehetővé teszik a tagállamok számára, hogy visszaküldési központokat hozzanak létre nem uniós országokban azoknak számára, akiknek nincs joguk az EU-ban tartózkodni. Az ilyen visszaküldési központok szolgálhatnak végső célállomásként, vagy ideiglenes tartózkodási helyként, hogy megkönnyítsék az érintett származási országába vagy egy másik országba való tovább utazást.

Ilyen központ létrehozását csak olyan országgal lehet megkötni, amely tiszteletben tartja a nemzetközi emberi jogi normákat és a nemzetközi jog alapelveit, beleértve a non-refoulement elvét is, vagyis, hogy olyan helyre nem küldhető vissza senki, ahol élete, testi épsége vagy szabadsága veszélybe kerülne. A felnőtt kísérő nélküli kiskorúakra nem vonatkozik a szabályozás.

Az új rendelet bevezeti az európai kiutasítási határozatot (ERO), egy olyan nyomtatványt, melyre a tagállamoknak be kell vezetniük a kiutasítási határozat okait. Ez megkönnyíti a kiutasítási határozatoknak a tagállamok egymás, és a célországok közötti elismerését. A kiutasítási határozatok kölcsönös elismerése egyelőre önkéntes marad, a rendelet hatálybalépését követő három év elteltével végzett felülvizsgálat eredményeként válhat kötelezővé.

Az új rendelet intézkedéseket ír elő a biztonsági kockázatot jelentő, ideiglenesen az EU-ban tartózkodókra vonatkozóan is. A tagállamok például dönthetnek a szokásos tízéves maximális időtartamot meghaladó beutazási tilalomról, vagy akár határozatlan idejű beutazási tilalmat írhatnak elő, és börtönbüntetést is kiszabhatnak.

Az ideiglenes megállapodást most az Európai Unió Tanácsának és az Európai Parlamentnek is jóvá kell hagynia. Ezt követően mindkét uniós intézmény hivatalosan elfogadja – tájékoztattak.

(MTI)

Google logo Tájékozódjon hiteles forrásból: itt megadhatja, hogy a Google előnyben részesítse az Mfor cikkeit!

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Ukrajnáról is tárgyal ma Magyar Péterrel a német kancellár

A magyar miniszterelnököt Berlinben, hivatalában látja vendégül Friedrich Merz.

Orbán Anita már építi a nyugati kapcsolatokat

A magyar külügyminiszter hétfőn a Külügyminisztériumban fogadta holland kollégáját, Tom Berendsent.

Bajba került Netanjahu, amiért engedett Trumpnak

Bajba került Netanjahu, amiért engedett Trumpnak

Nem mindenkinek tetszett a libanoni tűzszünet.

Bemondta Donald Trump, mikor lesz végre béke Iránnal

Bemondta Donald Trump, mikor lesz végre béke Iránnal

Volt egy kis fennakadás, de most már sínen van a dolog?

Putyin beváltotta a fenyegetést, kedd hajnalban lecsapott

Putyin beváltotta a fenyegetést, kedd hajnalban lecsapott

Legalább kilenc halott az ukrán nagyvárosokban.

Csak ennyi kellene: két követelés, ami megváltoztatja Irán és a világ helyzetét

Csak ennyi kellene: két követelés, ami megváltoztatja Irán és a világ helyzetét

Magas rangú amerikai politikus vallott arról mikor jöhet el a tartós fegyvernyugvás.

Nagykutyák fogadják Magyar Pétert kedden és szerdán

Itt a bejelentés: Magyar Pétert nem akárkik fogadják majd kedden és szerdán

A magyar miniszterelnök Berlinbe és Párizsba utazik majd hivatalos látogatásra.    

Medvegyev a romániai dróntámadásról: az EU fogja be a száját!

Medvegyev a romániai dróntámadásról: az EU fogja be a száját!

Ki kell deríteni, kié volt a drón, amely egy lakóházba csapódott a romániai Galacon – írta Dmitrij Medvegyev, az orosz biztonsági tanács alelnöke pénteken a Max messengeren.

Leyen

Von der Leyen: nincs összekötve az uniós pénzek felszabadítása Ukrajna csatlakozásával

És ezt állítja Magyar Péter is.

Galati

Lesz-e eszkaláció a Romániát ért orosz dróntámadásból? Ezt mondja a szakértő

Bendarzsevszkij Anton szerint csak idő kérdése volt a Galatiba történt incidens.  

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >
Privátbankár.hu Klasszis 2026

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG