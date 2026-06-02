Belenyúlnak az uniós migrációs paktumba

Az Európai Unió Tanácsa és az Európai Parlament tárgyalói ideiglenes megállapodásra jutottak a tagállamokban illegálisan tartózkodó bevándorlók gyorsabb és hatékonyabb visszaküldését lehető tevő új uniós szintű jogszabályról.

A migrációs és menekültügyi paktumot kiegészítő új szabályok kötelezettséget vezetnének be a tagállamokban tartózkodásra jogosulatlan nem uniós országok állampolgárokra vonatkozóan az EU elhagyására, valamint arra, hogy hazatérésük érdekében működjenek együtt a hatóságokkal.

Következményeket állapít meg az együttműködést megtagadók számára, például a tagállami joggal összhangban nyújtott juttatások és támogatások csökkentését vagy az önkéntes visszatérést elősegítő programokban való részvétel megtagadását. Amennyiben a tagállami jog lehetővé teszi, a kiutasítás végrehajtásának megtagadói esetében a tagállamok büntetőjogi szankciókat is kiszabhatnak, beleértve a szabadságvesztést is.

Az uniós szintű szabályok lehetővé teszik a tagállamok számára, hogy visszaküldési központokat hozzanak létre nem uniós országokban azoknak számára, akiknek nincs joguk az EU-ban tartózkodni. Az ilyen visszaküldési központok szolgálhatnak végső célállomásként, vagy ideiglenes tartózkodási helyként, hogy megkönnyítsék az érintett származási országába vagy egy másik országba való tovább utazást.

Ilyen központ létrehozását csak olyan országgal lehet megkötni, amely tiszteletben tartja a nemzetközi emberi jogi normákat és a nemzetközi jog alapelveit, beleértve a non-refoulement elvét is, vagyis, hogy olyan helyre nem küldhető vissza senki, ahol élete, testi épsége vagy szabadsága veszélybe kerülne. A felnőtt kísérő nélküli kiskorúakra nem vonatkozik a szabályozás.

Az új rendelet bevezeti az európai kiutasítási határozatot (ERO), egy olyan nyomtatványt, melyre a tagállamoknak be kell vezetniük a kiutasítási határozat okait. Ez megkönnyíti a kiutasítási határozatoknak a tagállamok egymás, és a célországok közötti elismerését. A kiutasítási határozatok kölcsönös elismerése egyelőre önkéntes marad, a rendelet hatálybalépését követő három év elteltével végzett felülvizsgálat eredményeként válhat kötelezővé.

Az új rendelet intézkedéseket ír elő a biztonsági kockázatot jelentő, ideiglenesen az EU-ban tartózkodókra vonatkozóan is. A tagállamok például dönthetnek a szokásos tízéves maximális időtartamot meghaladó beutazási tilalomról, vagy akár határozatlan idejű beutazási tilalmat írhatnak elő, és börtönbüntetést is kiszabhatnak.

Az ideiglenes megállapodást most az Európai Unió Tanácsának és az Európai Parlamentnek is jóvá kell hagynia. Ezt követően mindkét uniós intézmény hivatalosan elfogadja – tájékoztattak.

(MTI)