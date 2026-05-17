Beleremegett Izrael, csak most látják mit tettek

Az Irán elleni háború 3,3 százalékkal zsugorította Izrael gazdaságát az első negyedévben – jelentette a The Marker című gazdasági hírportál vasárnap.
Két számjegyű mínusszal is számoltak
Noha súlyos károk érték a gazdaságot, a mért adatok viszonylag mérsékelt rombolást jelentenek a pénzügyminisztérium korábbi, pesszimistább előrejelzéseihez viszonyítva, amelyek közel tízszázalékos zuhanást jósoltak az előző negyedévhez képest.
A helyi központi statisztikai hivatal első, vasárnap közzétett becslése szerint Izraelben a GDP 3,3 százalékkal csökkent az első negyedévben az előző negyedévhez képest évesített alapon.
Az Irán elleni háború miatt egy időre leállt a gazdaság.
Emellett százezrek kényszerültek fizetés nélküli szabadságra ebben a negyedévben, és ezzel csökkent a gazdasági aktivitás, de a pesszimista előrejelzések valószínűleg túlzóak voltak. (MTI)