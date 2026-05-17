Beleremegett Izrael, csak most látják mit tettek

Nem hagyták válasz nélkül az orosz támadásokat.

Kapcsolódó cikk Drónok csapódtak be Moszkvában, halálos áldozatok is vannak Nem hagyták válasz nélkül az orosz támadásokat.

Az Irán elleni háború 3,3 százalékkal zsugorította Izrael gazdaságát az első negyedévben – jelentette a The Marker című gazdasági hírportál vasárnap.

Két számjegyű mínusszal is számoltak

Noha súlyos károk érték a gazdaságot, a mért adatok viszonylag mérsékelt rombolást jelentenek a pénzügyminisztérium korábbi, pesszimistább előrejelzéseihez viszonyítva, amelyek közel tízszázalékos zuhanást jósoltak az előző negyedévhez képest.

A helyi központi statisztikai hivatal első, vasárnap közzétett becslése szerint Izraelben a GDP 3,3 százalékkal csökkent az első negyedévben az előző negyedévhez képest évesített alapon.

Az Irán elleni háború miatt egy időre leállt a gazdaság.

Kapcsolódó cikk Újabb világjárvány fenyeget? Legalábbis vészhelyzetet hirdetett a WHO Afrika kórság miatt agódhatunk.

Emellett százezrek kényszerültek fizetés nélküli szabadságra ebben a negyedévben, és ezzel csökkent a gazdasági aktivitás, de a pesszimista előrejelzések valószínűleg túlzóak voltak. (MTI)