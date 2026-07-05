1p
Külpolitika Donald Trump Egyesült Államok

Belerondítottak Trump ünneplésébe

mfor.hu

A vihar miatt a tervezettnél később tudta elmondani az Egyesült Államok függetlenségének 250. évfordulójára írt beszédét.

Vihar miatt evakuálták Washington belvárosában az Egyesült Államok függetlenségének 250. évfordulója alkalmából tartott tömegrendezvény teljes közönségét szombaton.

A George Washington Emlékmű körül kialakított biztonsági zónában összegyűlt, több tízezresre becsült tömeget az ünnepi műsor meghirdetett kezdetének időpontjában távozásra szólították fel és a rendőri egységek terelték ki, majd mindenkit arra kértek, hogy keressen védelmet. Erre a célra több környékbeli kormányzati épületet is megnyitottak.

A szervezők mintegy két és fél óra elteltével, még esőben nyitották meg ismét a területet azzal, hogy a programot lerövidítve megtartják, Donald Trump elnök pedig a tervezett időhöz képest mintegy másfél órával később, washingtoni idő szerint este 11 órakor tartotta meg beszédét a nemzeti ünnep alkalmából.

A wasingtoni események közül még a délelőtti órákban törölték a rendkívüli hőség miatt a hagyományos július 4-i felvonulást a belvárosi Alkotmány sugárúton.

(MTI)

Google logo Tájékozódjon hiteles forrásból: itt megadhatja, hogy a Google előnyben részesítse az Mfor cikkeit!

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Megint egymásnak feszült az Európai Unió és az olajországok, a globális klímavédelem bánta

Megint egymásnak feszült az Európai Unió és az olajországok, a globális klímavédelem bánta

Csalódottan állhattak fel az asztaltól tavaly novemberben Brazíliában, az Egyesült Nemzetek Szervezetének (ENSZ) kéthetes, 30. éghajlatváltozási konferenciája (COP30) után a klímaváltozás elleni fellépésről egyeztető országok (közel 200 állam és az Európai Unió, az Egyesült Államok nélkül) delegációi és szakminiszterei. Annak érdekében, hogy ez idén novemberben, a soron következő, törökországi klímacsúcson (COP31) ne így legyen, már javában zajlik a felkészülés. Eddig azonban meglehetősen vegyes eredményekkel.

Foci-vb: meggondolta magát a gép, brutális az előnye ennek a válogatottnak

Még jobban kilőttek az eddigi favorit esélyei. Spanyolország a kanyarban sincs.

Őrjönghet Putyin: Zelenszkijék már a történelmi bástyáját ostromolják

Őrjönghet Putyin: Zelenszkijék már a történelmi bástyáját ostromolják

Több mint 800 kilométerre az ukrán határtól történtek a fájdalmas események.

Foci-vb: Messiék szenvedését, és szó szerint ájult izgalmakat hoztak a pénteki meccsek

Foci-vb: Messiék szenvedését, és szó szerint ájult izgalmakat hoztak a pénteki meccsek

Szinte hihetetlen izgalmak voltak a pályán a legjobb 16 csapat közé tartó alakulatok között. 

Fontos bejelentést tettek a csehek a Magyar-kormányról

Együttes ülést tarthat ősszel a cseh és a magyar kormány – mondta Petr Macinka cseh külügyminiszter cseh újságíróknak pénteken Budapesten, miután tárgyalásokat folytatott Orbán Anita külügyminiszterrel.

Monaco

Férfinak maszkírozott ukrán nő robbanthatott Monacóban

Hétfő este robbantásos merénylet történt egy ukrán milliomos monacói lakása előtt, azonosították az elkövetőt.

Figyelmeztette az Egyesült Államok Lengyelországot: akár támadásra is készülhetnek Putyinék

Figyelmeztette az Egyesült Államok Lengyelországot: akár támadásra is készülhetnek Putyinék

Az Egyesült Államok arra figyelmeztette Varsót, hogy Oroszország fegyveres provokációra készülhet Lengyelország ellen, hogy próbára tegye a NATO felkészültségét.

Egy évet sem bírt ki a moldovai miniszterelnök

Egy évet sem bírt ki a moldovai miniszterelnök

Bejelentette lemondását Alexandru Munteanu moldovai miniszterelnök pénteken. A politikus utódja kinevezéséig ügyvivő kormányfőként vezeti a kabinetet.

Trump: legyőztük Iránt

Trump: legyőztük Iránt

Az amerikai elnök a CNBC-nek adott interjút.

Gyásznapot tartanak Ukrajnában, de eközben is újabb halálos áldozatokat szedett egy orosz dróntámadás

Gyásznapot tartanak Ukrajnában, de eközben is újabb halálos áldozatokat szedett egy orosz dróntámadás

Többen meghaltak Ukrajnában egy éjszakai orosz támadásban. Oroszországban Moszkvához közeledő ukrán drónokat semmisítettek meg helyi légvédelmi erők. Ukrán bejelentés szerint 27-re emelkedett a Kijev elleni csütörtöki légitámadás áldozatainak a száma.

A weboldal és Facebook-oldal ma már édeskevés – így változik az online ügyfélszerzés a rendezvénypiacon

A weboldal és Facebook-oldal ma már édeskevés – így változik az online ügyfélszerzés a rendezvénypiacon (x)

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >
Privátbankár.hu Klasszis 2026

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG