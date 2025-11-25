Belső lázadás készül Trump ellen?

Laptársunk, a szintén a Klasszis Média által kiadott Privátbankár írt a Trumppal szembeni, párton belüli ellenállásról. A cikkben emlékeztettek, a nemrég elhunyt Dick Cheney korábbi alelnök és lánya, Liz Cheney volt republikánus képviselő is Trump hangos kritikusai voltak azután, hogy az elnök csalást kiáltott a 2020-as választásokon. Bush korábbi alelnöke egyenesen odáig ment, hogy kijelentette 2024-ben a demokrata Kamala Harris neve mellé teszi az ikszet, mivel:

„országunk 248 éves történelmében nem volt még egyetlen ember sem, aki nagyobb fenyegetést jelentett volna köztársaságunkra, mint Donald Trump. Állampolgárként mindannyiunk kötelessége, hogy a pártérdekek elé helyezzük a hazát, és megvédjük alkotmányunkat.”

Kellemetlen ősz

Laptársunk emlékeztetett, 2025 ősze nem nevezhető diadalmenetnek a Trump-adminisztráció számára – amellett, hogy továbbra sem sikerül tető alá hozni az untig megígért ukrajnai békekötést, a történelmi hosszúságúra nyúló szövetségi leállás okozta kellemetlenségek, és több milliárd dolláros gazdasági kiesés is alaposan megtépázta a reputációját, ráadásul a felfelé kúszó élelmiszerárak miatt tarifatéren is kénytelen volt engedményeket tenni.

Mindez már a számokon is meglátszik: a RealClearPolling közvélemény-kutató aggregátor november 23-i adatai szerint az elnök megítélése mélypontra süllyedt, az amerikaiak 55,9 százaléka nem ért egyet tevékenységével, míg az egyetértők aránya 42,7 százalék volt.

De Trump népszerűségének csökkenése mellett is különösen kellemetlen helyzetbe került; egyre többen kérdőjelezik meg, hogy mennyire áll egységesen mögötte továbbra is a Republikánus Párt. Elég csak az Epstein-akták, vagy Marjorie Taylor Greene képviselőnő esetére gondolni.

Donald Trumpnak saját pártján belül akadhatnak ellenlábasai?

Kínos ügyek

A Privátbankár emlékeztetett, több ellentétes álláspont is ütközött azzal kapcsolatban, hogy teljes egészében nyilvánosságra hozzák-e a Jeffrey Epstein-üggyel kapcsolatos dokumentumokat. Trump a választási kampányban még az iratok nyilvánosságra hozását követelte és ígérte, elnökké választása után azonban mégis ellenezni kezdte azt. A múlt héten aztán újra megváltoztatta álláspontját, miután Epstein áldozatai és a Republikánus Párt több tagja is bírálta emiatt.

Bár Trump végül megtette azt, amit vártak tőle, az ügy így is jelentős törésvonalakat eredményezett a párton belül, miután ezt megelőzően republikánus képviselők demokratákkal együttműködve követelték az iratok nyilvánosságra hozatalát – a republikánusok egy része teljes átláthatóságot követelt, miközben a Donald Trumphoz közelebb álló pártvezetés inkább az óvatos, korlátozott megoldást preferálta volna.

A cikk hozzátette, az egység megborulására utal Marjorie Taylor Greene drámai távozása is, a korábban a MAGA-rendszer egyik leghűbb hívőjének számító, és az elnök legvadabb állításait is kritika nélkül harsogó képviselő hónapokon át egyre komolyabb konfliktusba keveredett Trumppal, aminek egyik kulcspontja pont az Epstein-iratok körüli vita volt: Greene a teljes nyilvánosságot követelő oldalra állt.

Trump erre nyílt támadással reagált, „szélsőbalos árulónak” nevezte, és kijelentette, hogy kihívóját fogja támogatni a Georgia államban is esedékes képviselőházi választásokon. Ennek fényében a vesztésre álló politikai csatározás helyett Greene a visszalépést választotta és jövő januárban visszaadja képviselőhelyét.

Trump már megenyhült volt támogatójával kapcsolatban, egyebek mellett azt is kijelentette, hogy szeretné idővel újra idővel a politikában látni a távozó képviselőnőt; azonban mindezt figyelembe véve is kicsi az esély arra, hogy Greene a közeljövőben vissza tudjon térni pályájára. Lemondása – vagy akár lemondatása – pedig üzenet azon republikánusok számára is, akik szembeszegülnek az elnökkel: a leghűbb katonák politikai karrierje is kettétörhető, ha nem engedelmeskednek.