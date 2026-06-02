2p

Mi lesz a privát vagyonokkal?

Vagyonadó, bizalmi vagyonkezelés, alapítványok, magántőkealapok – 2026 fordulópontot hozhat.
Ne hozzon fontos döntéseket a legfrissebb információk nélkül!
Vegyen részt a Klasszis Investment & Wealth Management Summit 2026 konferencián, és hallgassa meg a legjobb szakértőket!

Részletek és Early Bird jelentkezés >>

Külpolitika Donald Trump Egyesült Államok Irán Iráni válság Közel-keleti válság

Bemondta Donald Trump, mikor lesz végre béke Iránnal

mfor.hu

Volt egy kis fennakadás, de most már sínen van a dolog?

Donald Trump amerikai elnök azt valószínűsíti, hogy a következő egy hét folyamán létrejön a megállapodás Iránnal.

Az elnök hétfőn az ABC News televíziónak adott telefoninterjúban úgy fogalmazott, hogy a nap folyamán volt egy kis „fennakadás”, amit sikerült rendezni. Szavait magyarázva hozzátette, hogy iráni részről felmerültek aggályok Izrael libanoni műveletei miatt, amit sikerült elhárítania azzal, hogy beszélt mind az izraeli miniszterelnökkel, mind a Hezbollah képviselőivel a fegyveres akciók leállításáról.

Donald Trump azt hangoztatta, hogy a megállapodás Iránnal

„egy katonai győzelemnél is jobb”,

ugyanakkor elismerte, hogy nem könnyű elérni az egyezséget. Egyben megerősítette, hogy egyelőre nem hagyta jóvá az elé terjesztett megállapodástervezetet, mert néhány pontban változtatást akar.

Az elnök közösségi médiaoldalán megjelent bejegyzésében azt írta, hogy a tárgyalások Iránnal „nagy ütemben folytatódnak”.

Nem sokkal korábban az amerikai elnök az NBC News televíziónak adott nyilatkozatában azt sem zárta ki, hogy egy időre megszűnnek a tárgyalások Iránnal, amit azzal egészített ki, hogy az Egyesült Államoknak van ideje, Irán viszont ezalatt rengeteg pénzt veszít a tengeri blokád miatt.

„Azt gondolom, hogy hallgatni nagyon jó lehet, és azt meg lehet tenni hosszú ideig” – fogalmazott, de hozzátette, hogy ez nem jelent egyet automatikusan az Irán elleni bombázás folytatásával, hanem csak a blokád fenntartását jelenti.

Donald Trump arra reagált, hogy hétfőn az iráni állami média azt közölte, hogy Teherán leállít minden közvetett üzenetváltást az Egyesült Államokkal Izrael Libanon területén végrehajtott katonai műveletei miatt.

Az amerikai haderő hétfőn azt közölte, hogy az iráni kikötőkre vonatkozó zárlat jegyében már 121 hajót fordítottak vissza.

(MTI)

Google logo Tájékozódjon hiteles forrásból: itt megadhatja, hogy a Google előnyben részesítse az Mfor cikkeit!

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Putyin beváltotta a fenyegetést, kedd hajnalban lecsapott

Putyin beváltotta a fenyegetést, kedd hajnalban lecsapott

Legalább kilenc halott az ukrán nagyvárosokban.

Csak ennyi kellene: két követelés, ami megváltoztatja Irán és a világ helyzetét

Csak ennyi kellene: két követelés, ami megváltoztatja Irán és a világ helyzetét

Magas rangú amerikai politikus vallott arról mikor jöhet el a tartós fegyvernyugvás.

Nagykutyák fogadják Magyar Pétert kedden és szerdán

Itt a bejelentés: Magyar Pétert nem akárkik fogadják majd kedden és szerdán

A magyar miniszterelnök Berlinbe és Párizsba utazik majd hivatalos látogatásra.    

Medvegyev a romániai dróntámadásról: az EU fogja be a száját!

Medvegyev a romániai dróntámadásról: az EU fogja be a száját!

Ki kell deríteni, kié volt a drón, amely egy lakóházba csapódott a romániai Galacon – írta Dmitrij Medvegyev, az orosz biztonsági tanács alelnöke pénteken a Max messengeren.

Leyen

Von der Leyen: nincs összekötve az uniós pénzek felszabadítása Ukrajna csatlakozásával

És ezt állítja Magyar Péter is.

Galati

Lesz-e eszkaláció a Romániát ért orosz dróntámadásból? Ezt mondja a szakértő

Bendarzsevszkij Anton szerint csak idő kérdése volt a Galatiba történt incidens.  

Hatalmas hírt jelentett be Magyar Pétert

Hatalmas hírt jelentett be Magyar Péter

Benyújtja a csatlakozási kérelmet az Európai Ügyészséghez.  

Percek múlva tárgyal Magyar Péter az Európai Bizottság elnökével

Percek múlva tárgyal Magyar Péter az Európai Bizottság elnökével

Ma délután egy órakor kezd tárgyalásokat Magyar Péter miniszterelnök Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével Brüsszelben. A tét óriási, több ezer milliárd forint uniós pénz sorsáról van szó.

Van, amiben nem változtatott a magyar kormány

Van, amiben nem változtatott a magyar kormány

Pozitívan értékelte a Kreml szóvivője Magyar Péter miniszterelnök döntését, miszerint Magyarország nem szállít fegyver Ukrajnának, megjegyezve, hogy hamarabb eljönne a béke, ha minden állam leállítaná a szállításokat.

Román válaszlépés jöhet az orosz dróncsapás miatt

Románia válságtanácskozást tart a sérülteket is okozó orosz dróncsapás miatt.

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >
Privátbankár.hu Klasszis 2026

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG