Bendarzsevszkij Anton: áttörés jöhet az ukrajnai béketárgyalásokon

A beszélgetést, amelyben szó esik még többek között az orosz háborús célokról, a megszállt kelet-ukrajnai területeken élők helyzetéről, Donbász esetleges feladásáról, a több százezer halálos áldozatról, a NATO és Oroszország rivalizálásáról, az egyre terjedő háborús fáradtságról, valamint Kína és az Egyesült Államok szerepéről, az alábbi videóban tekinthetik meg.

Fejezetek:

00:00 Intro, beköszönés.

02:21 Hogyan áll a háború négy év után?

06:32 Kína, a titkos nyertes?

10:51 Orosz célok, Donbász, területek feladása, „nácitlanítás”.

24:29 Európai biztonsági egyensúly, Oroszország és a NATO, kell-e félnünk?

32:09 Mi történik a megszállt területeken? Lakosságcsere. Krím.

41:04 Mennyi áldozatot követelt a háború?

49:41 Lesz-e idén tűzszünet/béke? Donald Trump szerepe.

55:07 Miért állt le a Barátság kőolajvezeték? Politikai adok-kapok.

01:02:24 Elköszön.

Az összes Klasszis Podcastot itt, ezen belül a Geopol beszélgetéseket itt érheti el.

