Bendarzsevszkij Anton: áttörés jöhet az ukrajnai béketárgyalásokon

A beszélgetést, amelyben szó esik még többek között az orosz háborús célokról, a megszállt kelet-ukrajnai területeken élők helyzetéről, Donbász esetleges feladásáról, a több százezer halálos áldozatról, a NATO és Oroszország rivalizálásáról, az egyre terjedő háborús fáradtságról, valamint Kína és az Egyesült Államok szerepéről, az alábbi videóban tekinthetik meg.
Fejezetek:
00:00 Intro, beköszönés.
02:21 Hogyan áll a háború négy év után?
06:32 Kína, a titkos nyertes?
10:51 Orosz célok, Donbász, területek feladása, „nácitlanítás”.
24:29 Európai biztonsági egyensúly, Oroszország és a NATO, kell-e félnünk?
32:09 Mi történik a megszállt területeken? Lakosságcsere. Krím.
41:04 Mennyi áldozatot követelt a háború?
49:41 Lesz-e idén tűzszünet/béke? Donald Trump szerepe.
55:07 Miért állt le a Barátság kőolajvezeték? Politikai adok-kapok.
01:02:24 Elköszön.
