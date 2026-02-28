2p
Külpolitika Olaj Orosz-ukrán konfliktus Podcast

Bendarzsevszkij Anton: áttörés jöhet az ukrajnai béketárgyalásokon

Izsó Márton - Wéber Balázs

A korábbi évekhez képest az idén jóval nagyobb esély van arra, hogy áttörés történjen az ukrajnai béketárgyalásokon, és véget érjen a négy éve dúló orosz-ukrán háború – erről Bendarzsevszkij Anton beszélt a Klasszis Podcastban. A posztszovjet térség szakértője szerint az elmúlt egy évben komoly előrelépés történt a tárgyalásokon, és miközben Vlagyimir Putyin „étvágya” csökken, Volodimir Zelenszkij késznek mutatkozik jelentős kompromisszumokra, akár területfeladásra is. A Barátság kőolajvezeték leállásával kapcsolatban kifejtette: a vezeték helyreállítása a szokásosnál jóval tovább húzódik, azaz a kérdés egy politikai játszma része lett.

A beszélgetést, amelyben szó esik még többek között az orosz háborús célokról, a megszállt kelet-ukrajnai területeken élők helyzetéről, Donbász esetleges feladásáról, a több százezer halálos áldozatról, a NATO és Oroszország rivalizálásáról, az egyre terjedő háborús fáradtságról, valamint Kína és az Egyesült Államok szerepéről, az alábbi videóban tekinthetik meg.

Fejezetek:

00:00 Intro, beköszönés.
02:21 Hogyan áll a háború négy év után?
06:32 Kína, a titkos nyertes?
10:51 Orosz célok, Donbász, területek feladása, „nácitlanítás”.
24:29 Európai biztonsági egyensúly, Oroszország és a NATO, kell-e félnünk?
32:09 Mi történik a megszállt területeken? Lakosságcsere. Krím.
41:04 Mennyi áldozatot követelt a háború?
49:41 Lesz-e idén tűzszünet/béke? Donald Trump szerepe.
55:07 Miért állt le a Barátság kőolajvezeték? Politikai adok-kapok.
01:02:24 Elköszön.

Az összes Klasszis Podcastot itt, ezen belül a Geopol beszélgetéseket itt érheti el.  

Ha csak hallgatni szeretné a műsort:

Podcast csatornánk elérhetőségei >>

Kövessen és hallgasson minket Spotify-on! >>

A Klasszis Podcast a Youtube Music-on >>

A Klasszis Podcast az Apple Podcasts-en >>

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Iráni helyzet: Orbán Viktor délután védelmi tanácsba készül

Iráni helyzet: Orbán Viktor délután a Védelmi Tanácsba készül

Összeül délután a védelmi tanács, a kőolaj árának emelkedését várják. 

Iráni rakétatámadás: Szijjártó Péter közzétette a vészhelyzeti telefonszámokat

Iráni rakétatámadás: Szijjártó Péter közzétette a vészhelyzeti telefonszámokat

Senki se utazzon a térségbe – kéri a miniszter. 

Netanjahu megköszönte Trumpnak, hogy beszállt a háborúba Irán ellen

Netanjahu megköszönte Trumpnak, hogy beszállt a háborúba Irán ellen

Közleményt adott ki az izraeli elnök.

Trump is megszólalt az iráni támadásról: megerősítettet a hírt

Trump is megszólalt az iráni támadásról: megerősítette a hírt

Öt iráni várost is megtámadott Izrael és az Egyesült Államok.

Szombat reggel Izrael megtámadta Iránt

Szombat reggel Izrael megtámadta Iránt

Úgynevezett megelőző csapást mért Izrael Iránra. 

Zelenszkij arról beszélt, hogy őszig befejezhetik a háborút

Zelenszkij arról beszélt, hogy őszig befejezhetik a háborút

Ukrajna számára most adódott egy kedvező alkalom a béke elérésére a jelenlegi időszak és az Egyesült Államokban novemberben esedékes félidős választások között – jelentette ki Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Sky Newsnak adott interjújában, amelyet az Ukrinform ukrán állami hírügynökség pénteken szemlézett.

Robert Fico

Az asztalra csapott Fico a Barátság kőolajvezeték ügyében

Szerinte Szlovákia és Magyarország „nemzeti érdekeit nem lehet félresöpörni”, és ellenőrző csoportot kell a helyszynre küldeni.

Vészjósló figyelmeztetést adott ki az amerikai külügy: hamarosan indulnak az Irán elleni csapások?

Vészjósló figyelmeztetést adott ki az amerikai külügy: hamarosan indulnak az Irán elleni csapások?

Aki tudja, azonnal hagyja el Izraelt, szólították fel az amerikai állampolgárokat.

Korlátozott tűzszünetet kötött Ukrajna és Oroszország

Korlátozott tűzszünetet kötött Ukrajna és Oroszország

El akarják kerülni a katasztrófát.

„Türelmünk pohara betelt” – nyílt háborút indított Pakisztán péntek hajnalban

Heves bombázások és összecsapások a pakisztáni-afgán határ térségében.

MFOR hírlevél

Friss

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168