Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

4p

Változó hazai szabályozás: mit vár el az Ön cégétől a hatóság?
Sokakat érint - jöjjön el!

Klasszis Talks & Wine - Fenntarthatóság 2025 ősz

2025. szeptember 17.

Részletek itt >

Külpolitika Lengyelország Orosz-ukrán konfliktus

Bendarzsevszkij Anton elmondta, miért fontos az orosz drón berepülés Lengyelország területére

mfor.hu

A biztonsági szakértő új poszttal jelentkezett. 

Miért fontos a tegnapi orosz drón berepülés Lengyelország területére? – teszi fel a kérdést legújabb posztjában Bendarzsevszkij Anton, a posztszovjet térség szakértője, rögtön hozzátéve, hogy elsőre nem biztos, hogy látható az akció jelentősége, mert a háborús konfrontáció határai fokozatosan eltolódnak. Úgy fogalmazott:

ami korábban rendhagyó volt – a NATO légterének a megsértése egy ellenséges katonai eszköz által – már szinte mindennapos, és a rendhagyó eseményt nem is maga a berepülés, hanem a drónok becsapódása és tömegessége jelenti.

Ez az első eset, amikor a NATO orosz katonai eszközöket lő ki a saját területén. Szeptember 10.-én éjszaka a lengyel és a NATO erők magas készültségbe helyezték az egységeiket, és F-35-ös, F-16-os, Mi-24, Mi-17 és Black Hawk vadászgépeket és helikoptereket indították a légtér ellenőrzésére. Az utolsó drónt reggeli 6:45-kor fogták el – emelte ki a szakértő, aki lapcsoportunk szeptember 30-i Klasszis Befektetői Klub rendezvényén a nyitóelőadást is tartja majd.

Le lehet vonni a következtetéseket

Bendarzsevszkij úgy fogalmazott, a tegnapi nap után mára sokkal tisztábban látni, és le lehet vonni a következtetéseket, mert elegendő adat áll rendelkezésre. Mint írta:

a jelenség tényleg tömeges volt – a korábban jelentett közel tucat drónról kiderült, hogy 19 darab eszköz repült be a lengyel légtérbe,  ebből tegnap estig 16-ot sikerült is beazonosítani és megtalálni Lengyelország négy különböző régiójában.

A lengyelek szerint 3 drónt tudták megsemmisíteni, ami azért felvet bizonyos kérdéseket a lengyel határvédelem hatékonyságát illetően. Hozzá kell tenni azonban azt is, hogy a drónok nem csak Ukrajna felől, hanem Belarusz felől is érkeztek. Ez azért lényeges, mert a lengyel-ukrán határ 535 kilométer hosszú. A lengyel-belarusz 418 kilométeres. Vagyis itt egy közel ezer kilométer hosszú határszakaszt kapunk, aminek az ellenőrzése egyáltalán nem könnyű feladat.

A szakértő kiemelte, a fényképek alapján pedig szinte teljes bizonysággal beazonosítható a drón típusa: ez egy orosz Gerbera-típusú drón – a nagyobb képességű iráni licensz alapján gyártott Shahed-drón olcsóbb változata. Könnyebb, és rétegelt lemezből, valamint hungarocellből készül, és a leggyakrabban nem hordoznak robbanóanyagot, mert leginkább csaliként vetik be azzal a céllal, hogy túlterhelje az ukrán légvédelmet.

Hozzátette:

az hogy mennyire volt szándékos provokáció ez Oroszország részéről (NATO reakciók tesztelése), vagy véletlen eltérítés az elektronikus zavarás következtében, már véleményes. Több minden szól az egyik vagy a másik verzió mellett.

Ezek az olcsóbb Gerbera drónok egyszerű műholdas navigációs antennákat használnak, amik rendkívül sebezhetőek az elektronikus hadviselés eszközeivel szemben. Ezzel szemben például a jóval drágább Shahed-típusok a zavarójelek ellen védő berendezésekkel (CRPA-antennákkal) vannak felszerelve. Emiatt a Gerberák gyakran jelentősen letérnek a kijelölt útvonalukról. Ilyen drónok már repültek be Belarusz, Litvánia és Lettország légterébe is, de soha nem olyan nagy számban, mint Lengyelországba szeptember 10-én éjjel. Mindez a „véletlen” verziót erősíti – tette hozzá.

A szakértő szerint ugyanakkor

 a véletlenszerűség ellen szól a tömegesség (19 darab véletlenül eltévedt drón), illetve az, hogy nem pusztán a lengyel-ukrán határ mentén történt az incidens, hanem a drónok jó mélyen berepültek Lengyelország területére. A legtöbbjüket a keleti, Belarusszal és Ukrajnával határos Lublini régióban találták. Ötöt pedig Lengyelország középső, nyugati és déli részén, a határoktól jóval távolabb fedeztek fel. Nevesítve: Czosnówka, Cześniki, Wyryki, Krzywowierzba-Kolonia, Wohyń, Wielki Łan, Zabłocie-Kolonia, Wyhalew, Mniszków, Oleśno, Nowe Miasto nad Pilicą, illetve Rabiany és Sewerynów falvak között.

Kiemelte, vagyis a legtávolabb bejött drónok majdnem elérték Lodz városát – az jó messze, mintegy 300 kilométerre van a lengyel-ukrán határtól.

Érdekli, hogyan hatnak a globális politikai feszültségek az Ön pénzügyeire? Akkor ne hagyja ki a Klasszis Befektetői Klub következő eseményét! Részletek és jelentkezés: https://klasszis.hu/rendezveny/klasszis-befektetoi-klub-25osz

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Orosz drónok Lengyelország felett: fontos hívása volt az elnöknek

Orosz drónok Lengyelország felett: fontos hívása volt az elnöknek

Trumppal is beszélt a lengyel elnök.

Merénylet Amerikában: megölték a Trump-kampány kulcsemberét

Merénylet Amerikában: megölték a Trump-kampány kulcsemberét

Charlie Kirk 32 éves volt.

Azt állítják az oroszok, hogy nem tervezték a dróntámadást

Az orosz hadsereg nem tervezte lengyelországi célpontok támadását – közölte az orosz védelmi minisztérium.

Magyar Péter kiakadt, hogy az orosz dróntámadásra Orbán Viktor nem reagált

Magyar Péter kiakadt, hogy az orosz dróntámadásra Orbán Viktor nem reagált

A Tisza Párt elnöke azt is közölte, választási győzelmük esetén az általuk jelölt miniszterelnök első útja Varsóba vezet majd.

Szijjártó Péter

Szijjártó Péter nem ítélte el a lengyelországi orosz drónesőt

Miközben Lengyelország az orosz drónberepülés miatt aggódik, addig a magyar külgazdasági és külügyminiszter Minszkben tárgyalt fehérorosz kollégájával.

Drónberepülés: Oroszország provokál, de nincs ok pánikra Donald Tusk szerint

Kiderült, minimum mennyi orosz drón repült be Lengyelországba

Donald Tusk kormánya szerda reggeli rendkívüli ülése előtt nyilatkozott.

Súlyos eszkaláció a lengyel légtrébrn, rendkívüli ülést tart aTusk-kormány

Súlyos eszkaláció történt a lengyel légtérben, rendkívüli ülést tart aTusk-kormány

Erre azután kerül sor, hogy orosz drónokat lőtt le a lengyel hadsereg.

Terrortámadást füleltek le Kárpátalján

A londoni rendőrséghez érkezett bejelentésre.

Lengyelország ezért zárja le a fehérorosz határát

Lengyelország ezért zárja le a fehérorosz határát

Lengyelország csütörtökön éjfélkor (helyi idő szerint) lezárja fehérorosz határát az Oroszország vezette fehéroroszországi katonai gyakorlatok miatt, jelentette be Donald Tusk miniszterelnök kedden, a Minszk és Varsó közötti fokozódó feszültség közepette.

Szijjártó Péter kiáll Katar mellett, de nem említi Izraelt a támadással kapcsolatban

Szijjártó Péter kiáll Katar mellett, de nem említi Izraelt a támadással kapcsolatban

Magyarország számára fontos az egész térség, így Katar biztonsága is, írta a külgazdasági és külügyminiszter a katari fővárost ért izraeli rakétatámadás nyomán kedden.

Biztonságos megtakarítás minden életszakaszra – A Magyar Államkincstár Életútprogramja

Biztonságos megtakarítás minden életszakaszra – A Magyar Államkincstár Életútprogramja (x)

A pénzügyi biztonság megteremtése tudatos.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Az Erste felvillanós bankkártyával lepi meg a gyerekeket

Az Erste felvillanós bankkártyával lepi meg a gyerekeket


Rakéta jelenik meg fizetéskor.

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168