Benzinstopot rendelt el Oroszország

Az ukránok harcolva vonulnak vissza. Fotó: Volodimir Zelenszkij/Facebook

„Nem hiszem, hogy Trump elnök visszavonná az amerikai támogatást Ukrajnától, ha újraválasztanák az Egyesült Államok elnökének” – mondta Gordon Sondland, aki Donald Trump elnöksége idején az Egyesült Államok európai uniós nagykövete volt. Támogatói bázisa sajnálatos módon nagyon elszigetelődéspárti. Ehhez kell alkalmazkodnia, amíg biztosítja, hogy a Republikánus Párt elnökjelöltje legyen. Ezt leszámítva Sondland egy percig sem hiszi, hogy magára hagyná Ukrajnát. Kapcsolata Vlagyimir Putyin orosz államfővel egy kicsit sem olyan szoros, ahogy azt a mainstream média sajtómunkásai hiszik.

Trumpnak arra a kijelentésére reagálva, miszerint ha elnök lenne 24 óra alatt véget vetne a háborúnak, azt mondta, hogy reményei szerint a régi-új elnök ultimátumot adna Putyinnak. Azt mondaná, hogy „Elnök úr, itt vége a játszmának!. Ha nem vonja ki a csapatait Ukrajnából, az USA és szövetségesei megkeresik azokat az eszközöket, amelyek segítségével elérhetik ezt.”

Sondland csacsi kommentnek tartja a volt elnök másik megjegyzését, miszerint ha újra ő lenne az elnök, akkor az USA nem segítene azoknak a NATO-tagállamoknak, amelyek nem teljesítik anyagi hozzájárulásokat a közös költségvetéshez. Szerinte ezt Trump sem gondolta komolyan. Legfeljebb például kereskedelmi szankciókkal fenyegetné ezeket az országokat. Szemben azzal, amit mondott, nem biztatná Oroszországot, hogy támadja meg bármelyik NATO-tagállamot. Az Ukrajnának nyújtandó anyagi támogatásról az a véleménye, hogy annak megadása az USA elemi érdeke. Durván hangzik és rossz kimondani – főként az áldozatok tükrében, amit az ukránok hoznak a háborúban –, de tény, hogy Ukrajna proxy háborút vív Oroszországgal az USA érdekében. Ha egy ország nem kéri amerikai katonák részvételét, csak anyagi támogatást, hogy harcoljon az USA érdekeiért is, ennél jobb szövetségest senki sem kívánhat magának. Ezt az alkut a republikánusok is be fogják látni – véli a volt diplomata.