Bepanamázott Szijjártó Péter

Magyarország szövetségre lép a világ újbóli blokkosodásában ellenérdekelt közép-amerikai államokkal, köztük Panamával, amely hazánkhoz hasonlóan a keleti és a nyugati világ találkozási pontjaként működik, jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden Panamavárosban a tárca közleménye szerint.

A tárcavezető szerint napjainkban a világ számos pontján zajlanak olyan események, amelyek akár önmagukban is fenyegetést jelentenek a globális biztonságra, összeadódva pedig még inkább.

"És sajnos ebben a globális biztonsági fenyegetettségben a világ rohamléptekkel halad abba az irányba, hogy újra blokkokra szakadjon" – figyelmeztetett. Szerinte Közép-Amerikában is számos olyan ország van, „amelynek kifejezetten káros volna, ha a világot újra blokkokra szabdalnák fel". Ezekkel most szövetségre lép.

Beszélt arról is, hogy a Panama-csatorna fenntartása alapvető érdek a világkereskedelem akadálymentessége szempontjából, ugyanis itt halad át a kelet-nyugati áruforgalom egy jelentős része. "Ezért Panama is abban érdekelt, hogy a világkereskedelem szabad maradjon, Panama is ellenérdekelt a világ blokkosodásában," mondta.

A miniszter tudatta, hogy hamarosan végső fázisába kerül az Európai Unió és hat közép-amerikai ország társulási megállapodása, annak a végrehajtása már a soros magyar elnökségre fog maradni.

Szerinte évente tíz panamai hallgató tanulhat ösztöndíjjal magyarországi egyetemeken, és nagy a túljelentkezés. Emellett szerinte igen keresettek az országban a fejlett hazai vízgazdálkodási, mezőgazdasági, hulladékkezelési és gyógyszergyártási technológiák, így több magyar vállalat is megjelenhet a helyi piacon, ami rendkívül jó ugródeszka lehet a térségbeli terjeszkedéshez is.

Szijjártó Péter kedden megkezdett közép-amerikai körútja első állomásán Panama külügyminiszterével és kereskedelmi miniszterével, illetve Panamaváros érsekével is tárgyalni fog.

