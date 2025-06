Bepöccent a kormány a napi egymillió eurós bírság miatt – megvan a válaszlépés!

Online Klasszis Klub élőben Békesi Lászlóval! Vegyen részt és kérdezze Ön is a korábbi pénzügyminisztert!

A kormány végül megkérdezte a magyar embereket, s a válaszadók 83 százaléka azt akarta, hogy állítsák meg a migránsokat – tette hozzá, azzal együtt, hogy a kormány nemzetközi példák alapján is műszaki akadályrendszer, jogi határzár és a rendőri, katonai erők felhasználása mellett döntött.

Bakondi György szólt arról is, hogy 2015-ben két hónap alatt 400 ezer illegális bevándorló „özönlött át a határon”. A kormány ekkor azzal a kérdéssel szembesült, hogy mit kezdjen ezekkel az emberekkel, akik nagyobb része nem akart Magyarországon maradni.

„Ez egy világos felhívás arra, hogy be kell engedni az illegális bevándorlókat” – fogalmazott, hozzátéve, hogy ebben az ügyben egy lehetősége van a kormánynak: egy nemzetközi ügyvédi iroda segítségével indítanak pert az unió bírósága ellen. Mint megjegyezte, a „komoly reputációval rendelkező” ügyvédi csapatnak két olyan munkatársa is van, aki korábban a bíróság tagja volt.

Szerinte az EU azt akarta elérni, hogy a migránsok Magyarországon nyújthassák be a menekültkérelmüket, és ne egy másik országban, például Szerbiában.

Bakondi György a műsorban arról beszélt, hogy Magyarország ellen számos esetben indított eljárást az EU a migránsok miatt, ezek között van az az ügy is, ami miatt naponta egymillió eurós bírságot szabtak ki az országra.

