Bepöccentek a magyar tudósok a kormány Ukrajna-politikája miatt

„Egyetértünk azokkal az európai országokkal, amelyek más államokkal összefogva tovább kívánják támogatni Ukrajna küzdelmét, hogy csakis kellő garanciákkal biztosított békét kössön az őt megtámadó agresszorral”- áll a nyilatkozatban, amelyhez továbbra is várják az aláírókat.

Mint levelükben írják, három évvel első nyilatkozatunk után újra szükségét érzik, hogy kiálljanak Ukrajna népe, hadserege, kormánya és elnöke mellett most, amikor egyik korábbi fő támogatójuknak, az Egyesült Államoknak januárban beiktatott elnöke Ukrajna számára teljesíthetetlen békefeltételeket szab és ezektől teszi függővé a további gazdasági és katonai segélyezését.

