Berágott a Nemzetközi Büntetőbíróság az Orbán-kormányra

Napokkal Netanjahu érkezése előtt az ICC felügyeleti szervének elnöke levélben emlékeztette a magyar kormányt arra, hogy „különös kötelessége eleget tenni a bíróság letartóztatásra és átadásra vonatkozó kéréseinek”. A látogatást követően magyarországi nemzetközi jogászok kiadtak egy, a Nemzetközi Büntetőbíróság melletti állásfoglalást, amelyben az állampolgárság felfüggesztése ellen is tiltakoztak, illetve Ukrajna önvédelmi jogai közé sorolták, hogy külső segítséget kérjen és kapjon. Az aláírók között ott volt a köztársasági elnök lánya és veje is.

