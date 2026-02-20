2p

Külpolitika Orosz-ukrán konfliktus

Bérgyilkosokat fogtak az ukránok, százezer dollárt ajánlottak nekik az oroszok

mfor.hu

Tíz embert fogtak el összesen.

Az ukrán hatóságok közölték, hogy tíz embert tartóztattak le Ukrajnában és Moldovában, akik egy ukrán politikusok meggyilkolására szervezett csoport tagjai voltak – írja a The Guardian.

„Egy közös ukrán és moldáv nyomozóegységhez tartozó tisztviselők közös munkájának részeként egy szervezett csoportot azonsítottak, amely bérgyilkosságokra készült jól ismert ukrán és külföldi állampolgárok ellen”

- írta Ruszlan Kravcsenko ukrán főügyész közleményében. A hatóságok húsz házkutatát hajtottak végre, és pénzt, fegyvereket, robbanószereket, valamint az orosz irányítókkal történt kommunikáció bizonyítékait foglalták le.

A bérgyilkosságokra készülők állítólag 100 ezer dollárt (jelen árfolyamon nagyjából 32 millió forintot) kaptak volna egy sikeres akcióért. Hét embert Ukrajában, hármat Moldovában fogtak el.

A tervezett célpontok közül az ukrán hatóságok Andrij Juszovot emelték ki, aki az ukrán haderő stratégiai kommunikációjáért felelős, és az orosz-ukrán fogolycserék koordinációjában is fontos szerepet játszik.

