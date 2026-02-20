Bérgyilkosokat fogtak az ukránok, százezer dollárt ajánlottak nekik az oroszok

Az ukrán hatóságok közölték, hogy tíz embert tartóztattak le Ukrajnában és Moldovában, akik egy ukrán politikusok meggyilkolására szervezett csoport tagjai voltak – írja a The Guardian.

„Egy közös ukrán és moldáv nyomozóegységhez tartozó tisztviselők közös munkájának részeként egy szervezett csoportot azonsítottak, amely bérgyilkosságokra készült jól ismert ukrán és külföldi állampolgárok ellen”

- írta Ruszlan Kravcsenko ukrán főügyész közleményében. A hatóságok húsz házkutatát hajtottak végre, és pénzt, fegyvereket, robbanószereket, valamint az orosz irányítókkal történt kommunikáció bizonyítékait foglalták le.

A group preparing high-profile contract killings on behalf of Russia has been uncovered in Ukraine and Moldova



Ukraine’s Security Service, together with the National Police and Moldovan authorities, conducted Operation “Enigma 2.0,” detaining 10 suspects.



A bérgyilkosságokra készülők állítólag 100 ezer dollárt (jelen árfolyamon nagyjából 32 millió forintot) kaptak volna egy sikeres akcióért. Hét embert Ukrajában, hármat Moldovában fogtak el.

A tervezett célpontok közül az ukrán hatóságok Andrij Juszovot emelték ki, aki az ukrán haderő stratégiai kommunikációjáért felelős, és az orosz-ukrán fogolycserék koordinációjában is fontos szerepet játszik.