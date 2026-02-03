Betáraz a kritikus ásványokból az Egyesült Államok

Trump közlése szerint a „Project Vault” program finanszírozásához 10 milliárd dolláros hitelt biztosít az amerikai Export-Import Bank (EXIM), míg 2 milliárd dollár magántőkéből érkezik. A terv alapján az amerikai cégek előre rögzített áron vásárolhatnának a készletből, ami mérsékelné a globális ellátási sokkok és árfolyam-ingadozások hatását. A vállalatoknak a felhasználást követően vissza kellene tölteniük a készleteket.

A projekt egyúttal 60 napos vésztartalékot is biztosítana az amerikai vállalatok számára.

A ritkaföldfémeket számos csúcstechnológiai termékben – például mágnesekben, elektromos járművekben és elektronikai eszközökben – használják, míg a kritikus ásványok közé többek között a lítium és a kobalt tartozik. A Fehér Házban rendezett eseményen jelen volt Mary Barra, a General Motors vezérigazgatója, valamint Robert Friedland bányászati befektető is. Trump közölte, hogy az Egyesült Államok világszerte megállapodásokat köt kritikus ásványkincsek biztosítására. Az amerikai külügyminisztérium közlése szerint szerdán Washingtonban miniszteri találkozót tartanak a témáról, több mint 50 ország delegációjának részvételével, Marco Rubio külügyminiszter vezetésével.

(MTI)