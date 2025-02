Betehet Európa nemes elképzeléseinek Donald Trump embere

Hétfőn az Amerikai Kereskedelmi Kamara (AmCham) arra kérte az EU-t, hogy halassza el vagy függessze fel az ESG-szabályozási keretrendszer legfontosabb elemeit. Az AmCham, amelynek tagjai közé tartozik a Ford Motor, az Exxon Mobil és az Amazon.com, azt is javasolta, hogy a vállalatok egyelőre ne legyenek kötelesek betartani az európai ESG-előírásokat, amíg egy átfogó felülvizsgálat után módosítják azokat.

Jelenleg az Európai Unió belső és külső nyomás alatt áll az ESG-szabályainak felülvizsgálata miatt. Az EU két legnagyobb gazdasága, Németország és Franciaország hivatalosan is arra kérte az uniós döntéshozókat, hogy lazítsák a szabályozást, mivel attól tartanak, hogy az károsan befolyásolja a versenyképességet és a gazdasági növekedést. Az Európai Bizottság egyik szóvivője elmondta, hogy figyelembe veszik a szabályozás globális hatásait, és nyitottak a párbeszédre.

A szenátoroknak elmondta: megfontolja a Kereskedelmi Minisztérium minden, rendelkezésére álló kereskedelempolitikai eszközének alkalmazását, ha az szükségesnek bizonyul. Noha nem részletezte, pontosan milyen eszközökről van szó, a kijelentés valószínűsíti, hogy vámokról is szó lehet.

ESG és fenntrarthatóság témában február 26-án rendezvényt szervez a Klasszis Média. A piaci szereplőket aktuálisan leginkább foglalkoztató kérdéseket előadások és panelbeszélgetések segítségével járjuk körül, de arra is lehetőséget biztosítunk, hogy a résztvevők egy pohár bor mellett kötetlenül találkozhassanak és cseréljenek tapasztalatokat.

A CSDDD értelmében a vállalatok jogi kockázatnak vannak kitéve, ha ellátási láncukban ESG-szabályok megsértését állapítják meg. Az irányelvet a blokk határain kívüli nagyvállalatoknak is be kell tartaniuk, ha európai ügyfelekkel dolgoznak.

A Trump-kormányzat „kereskedelempolitikai eszközöket” (vámokat) vethet be megtorló intézkedésként az EU ESG-szabályozásával szemben, mivel ezek az amerikai vállalatokra is hatással vannak – mondta Howard Lutnick, akit Donald Trump amerikai elnök kereskedelmi miniszternek jelölt. Erről a Bloomberg cikke alapján a német Finanzmarkt Welt írt.

