Eddig bírták: szakad a Simiont támogató egyik román párt

A májusi megismételt elnökválasztáson a szélsőséges propaganda és illegális kampányfinanszírozás gyanújával bűnvádi eljárás alá vont Georgescu eltiltása után Anamaria Gavrila is jelöltette magát, később azonban visszalépett Simion javára. A POT elnöke a kampány során több ízben megfenyegette az őt állítólag „folyamatosan zaklató” újságírókat, azt állítva róluk, hogy „egy kihalóban lévő faj képviselői” és alig várja, hogy végleg megszabaduljon tőlük.

Most már úgy gondolja, elcsalták a választásokat.

Kapcsolódó cikk Káosz jöhet Romániában, George Simion mégsem ismeri el a vereségét Most már úgy gondolja, elcsalták a választásokat.

