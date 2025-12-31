Betilthatják a gyerekeknek a közösségimédia-használatot Franciaországban

2026 szeptemberétől betiltanák a közösségimédia-platformok használatát a 15 év alattiaknak Franciaországban. Ezzel egyidőben az okostelefonok használata is tilos lehet azokban az iskolákban, ahol 15-18 évesek tanulnak. A francia általános iskolákban már korábban megtiltották a gyerekeknek az okostelefonok használatát – írja a Guardian.

A törvénytervezet már a jogi ellenőrzésnél tart, és az új év elején dönthet róla a francia parlament. Emmanuel Macron elnök nyíltan támogatja a tiltást, és régóta beszél a közösségi média tinédzserekre ható veszélyeiről. Arról is beszélt, minél több időt töltenek a gyerekek képernyő előtt, annál inkább romlik az iskolai teljesítményük és a lelki egészségük. A digitális fejlesztésért és mesterséges intelligenciáért felelős miniszter, Anne Le Hénanff is támogatja a lépést.

Az Mfor korábban részletesen írt a gyerekek közösségimédia-használatának tiltásáról, a témával foglalkozó uniós jelentéstevőt pedig Brüsszelben kérdeztük az Európai Parlament terveiről.