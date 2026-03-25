2p

Longevity gazdaságtana: hogyan finanszírozható fenntarthatóan egy hosszabb, egészségesebb élettartam, és miként befolyásolja ez a nemzetgazdasági teljesítményt és a társadalmi jólétet?

Klasszis Egészséggazdaság és Longevity Konferencia 2026

Vegyen részt Ön is!

Részletek >>

Külpolitika Csehország

Bilincs került a Magyarországon terroristának nevezett csehországi gyújtogatókra

mfor.hu

Letartóztatták azt a három embert, akiket a cseh rendőrség a hadiipari LPP Holding pardubicei üzemében múlt pénteken történt szándékos gyújtogatás elkövetésével gyanúsít – közölte a rendőrség.

A három személy közül kettőt Csehországban, egyet pedig a szlovák rendőrséggel és ügyészséggel együttműködve Szlovákiában vettek őrizetbe. Letartóztatásukról az illetékes bíróságok döntöttek. A bíróság úgy látta: mindhárom esetben fennáll a szökés, a szemtanúk befolyásolásának lehetősége, illetve a bűncselekmény megismétlésének a veszélye, ezért az érintetteket nem lehet szabadlábra helyezni.

A Csehországban elfogottak közül a férfi amerikai, a nő pedig cseh állampolgár. A Szlovákiában letartóztatott nő szintén amerikai állampolgár – derült ki a rendőrségi közleményekből. A prágai sajtó nem hivatalos értesülései szerint a hatóságok még további hét személyt keresnek.

Az őrizetbe vettek a kihallgatások alkalmával nem nyilatkoztak, s a vádakat elutasították. Csehország jelezte, hogy kérni fogja a Szlovákiában elfogott személy kiadását. Amennyiben a bíróság vétkesnek találja a vádlottakat, azok akár 20 év szabadságvesztést, illetve rendkívüli büntetést is kaphatnak.

Az LPP Holding hadiipari cég pardubicei telephelyén pénteken kora reggel keletkezett tűz, amely gyakorlatilag megsemmisítette az egész raktárépületet, és átcsapott a szomszédos adminisztratív épületre is. A cég közölte, hogy mindkét épület használhatatlanná vált, ezért le kell bontani őket.

A holding egyebek között drónokat gyárt Ukrajna számára. Korábban tervben volt az együttműködés az izraeli Elbit Systems céggel is, de a cseh cég közleménye szerint ez nem valósult meg.

A gyújtogatás elkövetőjeként egy palesztinbarát, Izrael-ellenes csoport, a The Earthquake Faction jelentkezett. A csoport közlése szerint tettük összefügg Izrael gázai övezeti hadműveleteivel, és az Izrael számára gyártott fegyvereket akarták megsemmisíteni.

A The Earthquake Faction a CTK cseh hírügynökségnek kedden elküldött közleményében felszólította az LPP Holdingot, hogy szakítsa meg kapcsolatait az Elbit Systemsszel, és ítélje el a palesztin területek megszállását, ellenkező esetben nyilvánosságra hozza a cseh vállalat titkos dokumentumait. Az LPP Holding a csoport nyilatkozatát nem kommentálta.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Irán

Evakuálni kellett az orosz személyzetet egy légicsapást szenvedett iráni atomerőműből

Újabb csapás érte Iránban a busehri nukleáris erőmű területét, folytatódik az orosz személyzet evakuálása – jelentette be szerdán Alekszej Lihacsov, a Roszatom orosz állami atomenergetikai vállalat vezérigazgatója.

Újabb gyomrost adott Ukrajna az orosz olajiparnak

Tűz ütött ki az Uszty-Luga kikötőben egy ukrán dróntámadás nyomán – közölte Alekszandr Drozgyenko, a leningrádi régió kormányzója szerdán a Telegram-csatornáján.

„Végig vele vagyok” – Orbán Viktorról posztolt Donald Trump

Donald Trump amerikai elnök támogatásáról biztosította Orbán Viktor magyar miniszterelnököt a közelgő magyarországi parlamenti választáson a Truth Social közösségimédia-platformján közzétett bejegyzésében.

Ez lehet Donald Trump legújabb iráni béketervében

Az amerikai elnök újabb béktervvel lepte meg Iránt és a világot. Kérdés, hogy mit szólnak ehhez Teheránban.

Szokatlan módon támadta kedden Oroszország Ukrajnát

Rendhagyó módon napközben indult újabb súlyos légitámadás.

Trump szerint Irán végleg lemond az atomfegyverekről

Donald Trump szerint Irán egy kőolajra és földgázra vonatkozó értékes „ajándékot” adott az Egyesült Államoknak – az amerikai elnök erről a Fehér Házban beszélt kedden.

Érzékeny területeket is érint az újabb uniós paktum

Az Európai Bizottság elnöke nemrég jelentette be, de máris újabb részletek derültek ki.

Krátert hozott létre a NATO-tagnál lezuhant azonosítatlan drón

Egy hivatalosan ismeretlen eredetű drónként jelölt repülő eszköz robbant fel az egyik európai ország területén.

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG