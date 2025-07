Bődületes orosz légicsapás, megnőtt a szennyezettség szintje Kijevben

Az ukrán vezérkar arról számolt be, hogy ukrán erők pénteken csapást mértek a Moszkva közelében fekvő Szergijev Poszad városában működő FNPC Alkalmazott Kémiai Kutatóintézet üzemére, amely egyebek mellett Sahíd típusú harci drónokhoz gyárt termobárikus robbanófejeket. A jelentés szerint a célpontot közvetlen találat érte, a létesítmény környékén tűz ütött ki, és sűrű füstöt észleltek. A találat következményeinek felmérése még folyik – tette hozzá a hadvezetés.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szülővárosát, a Dnyipropetrovszk megyei Krivij Rih települést is ismét támadta az orosz hadsereg. Szerhij Liszak, a megye kormányzója közölte, hogy a várost ért dróncsapásban hat ember sebesült meg.

Az ukrán légierő jelentése szerint csütörtök este hat órától másnap reggelig Oroszország 550 légi csapásmérő eszközzel támadta Ukrajnát, ezekből 478-at sikerült megsemmisíteni. Nyolc helyen azonban becsapódásokat jegyeztek fel, 33 helyen pedig roncsok zuhantak le. Az orosz támadás fő célpontja a légierő szerint is Kijev volt.

Lengyelország kijevi nagykövetsége konzuli részlegének épülete is megrongálódott – közölte Radoslaw Sikorski lengyel külügyminiszter az X-en.„Épp most beszéltem Lukasiewicz nagykövettel, mindenki életben van és jól van. Ukrajnának sürgősen légvédelmi rendszerekre van szüksége” - tette hozzá.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!