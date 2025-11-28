Bomlasztani ment Orbán Viktor Moszkvába?

A Demokratikus Koalíció (DK) alelnöke a mai sajtótájékoztatóján a moszkvai Putyin-Orbán találkozóval kapcsolatban arról beszélt, hogy teljesen világos: energiaellátásban már nincs miről tárgyalni, hiszen „az Orbán-kormány továbbra is fegyelmezetten és feltételek nélkül fizeti a méregdrága orosz olajat és gázt”.

A DK alelnöke szerint az újabb moszkvai látogatás is bizonyítja, hogy Orbán Viktort nem a magyar érdekek vezérlik, hanem „orosz gazdájának parancsai”. Szerinte az a feladata, hogy „bomlassza az Európai Uniót és a NATO-t, gyengítse az ukránok védekezési esélyeit, és hozzájáruljon ahhoz, hogy Putyin meggazdagodjon a magyaroknak eladott túlárazott energiahordozókból.”

Kulja András, a Tisza Párt európai parlamenti képviselője eközben Facebook oldalán arról írt, hogy Orbán Viktornak „teljesen félrefordították” Putyin szavait a nyilvános beszélgetésükön. Szerinte több lehetőség is van arra, hogyan fordulhatott ez elő:

„Az egyik, hogy előre leegyeztetett, tudatos lépés volt, hogy megtévesszék a magyar választópolgárokat. A másik lehetőség, hogy Szijjártó Péter külügyminiszter szándékosan akarta megvezetni Orbán Viktort, ezért úgy alakította a tomács kiválasztást, hogy Orbánhoz ne jussanak el Putyin szavai, elhallgassák előle mi is az orosz álláspont.A harmadik lehetőség, hogy ennyire balek a magyar kormány és már egy normális tolmácsot sem tudnak találni...”

Bármelyik is az igazság, ez a „malőr” ismét a kormány alkalmatlanságát bizonyítja, véli a Tisza politikusa.

