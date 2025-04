Bonyolódik Trump és az Amazon háborúja

Online Klasszis Klub élőben László Csabával! Vegyen részt és kérdezze Ön is a korábbi pénzügyminisztert!

Hol éri a magyar gazdaságot a globális recesszió? Lehet idén is költségvetési osztogatás? Bóvliba vágják Magyarországot?

Leavitt emlékeztetett arra is, hogy a Reuters egy 2021-es jelentése szerint az Amazon korábban együttműködött egy kínai propagandaszervezettel. A Fehér Ház kedden a közösségi médiában is megosztotta ennek a jelentésnek a linkjét.

Donald Trump hivatali ideje alatt számos kereskedelmi partnerre, köztük Kínára is vámokat vetettek ki, és a kínai termékek vámköltsége 145 százalékkal emelkedett a beiktatása óta.

A Punchbowl News korábban arról számolt be, hogy az Amazon megjelenítené a vámok költségét, amit a Fehér Ház élesen bírált. Karoline Leavitt, a Fehér Ház szóvivője közölte: megbeszélte az ügyet Donald Trumppal, aki azt üzente, hogy „ez az Amazon részéről ellenséges és politikai lépés”.

Az Amazon kedden cáfolta, hogy a termékein feltüntetné az Egyesült Államok által kivetett vámok költségét – írja a Reuters . A vállalat közölte, hogy soha nem fontolgatta, hogy a fő kiskereskedelmi oldalán megjelenítse a vámterheket, és semmilyen ilyen intézkedést nem vezettek be egyetlen weboldalukon sem. Egy szóvivő hozzátette: az Amazon ultraolcsó termékeket árusító Amazon Haul boltjának csapata gondolkodott azon, hogy bizonyos termékeknél feltüntessék az importköltségeket, de ez sem valósult meg.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!