Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

4p
Külpolitika Bosznia-Hercegovina Szijjártó Péter

Börtönben kéne ülnie, helyette Szijjártó Péter fogadta az elítélt elnököt

mfor.hu

Milorad Dodik ismét Budapesten jár.

Sajnálatos európai jelenség, hogy a patrióta, szuverenista vezetőket igyekeznek kiiktatni, s ezért fontos kiállni a demokratikusan megválasztott vezetők, így például Milorad Dodik boszniai szerb elnök mellett is – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön Budapesten.

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető a boszniai Szerb Köztársaság elnökével, Milorad Dodikkal közös sajtótájékoztatóján arról számolt be, hogy Európa jelenleg kifejezetten súlyos biztonsági válsággal szembesül, több mint három és fél éve háborús vészhelyzet áll fenn, ezért az utolsó dolog, amire szükség lenne most, az egy további krízis a Nyugat-Balkánon.

„Mi a Nyugat-Balkánnal szomszédos ország vagyunk, és ekképpen számunkra a Nyugat-Balkán békéje, biztonsága és stabilitása kiemelt fontosságú kérdés. Mi felelős szomszédságpolitikát folytatunk, ezért igyekszünk a magunk eszközeivel hozzájárulni ahhoz, hogy a Nyugat-Balkánon a béke, a nyugalom és a stabilitás állapota jöhessen létre” – szögezte le.

Hangsúlyozta, hogy Magyarország ezért is támogatja a régiós államok európai uniós integrációját, ezért hajt végre gazdaságfejlesztési programokat, ezért ad ösztöndíjakat.

„Sajnos azonban úgy látjuk, hogy az ukrajnai háború meghosszabbítását előidéző nyugat-európai politikusok a Nyugat-Balkán esetében is ugyanazt a hasonlóan hibás hozzáállást mutatják, mint Ukrajna esetében, és ez rendkívül veszélyes”

- figyelmeztetett.

Ennek kapcsán pedig elítélte, hogy a nyugat-európai politikusok a lenézés, a kioktatás, a fenyegetések, a szankciók eszközével élnek egyes nyugat-balkáni nemzetekkel és a vezetőikkel szemben, miközben ennek nem szabadna, hogy helye legyen a nemzetközi politikában.

Továbbá kiemelte, hogy a magyar kormány ezzel szemben tiszteletben tartja a nyugat-balkáni országok szuverenitását, az állampolgárok által legitimitással felruházott vezetőket és az ő szuverenitásukat is, és így van ez Milorad Dodik esetében is.

Szijjártó Péter ezután megjegyezte hogy szuverén politikát csak úgy lehet végrehajtani, hogy az mentes kell, hogy legyen mindenfajta külső nyomásgyakorlástól. „Az elmúlt évtizedek azt mutatták meg, hogy a külső beavatkozások a Nyugat-Balkánon mindig instabilitást, mindig veszélyes helyzeteket és mindig békétlenséget okoznak” – fogalmazott.

„Mi azt gondoljuk, hogy az országok sorsáról csak saját maguk dönthetnek (…) És azt gondoljuk, hogy egyes nemzetek és a vezetőik szándékos semmibevétele elfogadhatatlan és veszélyes is a nemzetközi politikában”

- fűzte hozzá.

A miniszter végül sajnálatos jelenségnek nevezte, hogy a patrióta és szuverenista vezetőket igyekeznek kiiktatni, mégpedig a leggátlástalanabb eszközökkel, különösen Európában.

Példaként említette, hogy Szlovákiában megpróbálták megölni a patrióta kormányfőt, Csehországban a választási győzelemre esélyes patrióta vezetőt megverték, Szerbiában pedig már hónapok óta szítják a zavargásokat és a tüntetéseket a patrióta vezetők ellen.

„A mi esetünket jól ismerjük, a komplett brüsszeli intézményrendszert mozgósítják annak érdekében, hogy itt, Magyarországon kormányváltást érjenek el. És látjuk azt is, ahogy a boszniai Szerb Köztársaságban folyamatos a külföldről irányított boszorkányüldözés a legitim vezetővel szemben”

- mondta.

„Tehát ez egy sajnálatos európai jelenség, a patrióta, szuverenista vezetőket igyekeznek kiiktatni. Ezért is fontos, hogy ilyenkor kiálljunk a demokratikusan megválasztott vezetők mellett, és egész Európa szempontjából, egész Európa jövője és biztonsága szempontjából kulcskérdés, hogy ezt a rendkívül antidemokratikus folyamatot, ami a patrióta vezetők kiiktatására irányul, megállítsuk” – folytatta.

„És ahogy elnézzük a politikai folyamatokat Európában, ha a patrióták kellőképpen meg tudnak erősödni, akkor ezt az antidemokratikus, Európára veszélyes folyamatot is meg lehet majd állítani” – összegzett.

(MTI)

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Szijjártó Péter válaszolt: nem hagyta szó nélkül a beszólást

Szijjártó Péter válaszolt: nem hagyta szó nélkül a beszólást

Visszautasította Radoslaw Sikorski lengyel külügyminiszter bírálatát.

„Történni fognak dolgok” – homályos fenyegetést küldött Moszkvának Trump

„Történni fognak dolgok” – homályos fenyegetést küldött Moszkvának Trump

Putyin érteni fog ebből vajon?

Szijjártó Péter feladta a labdát lengyel kollégájának – le is csapták

Szijjártó Péter feladta a labdát lengyel kollégájának – le is csapták

Pekingi fotót osztott meg Radoslaw Sikorski.

Európai Parlament, Brüsszel

Csak a valóban demokratikus tagországoknak adna uniós pénzt az EU-polgárok többsége

A magyarok háromnegyede úgy véli, hogy előnyünkre vált az uniós tagság az Eurobarometer friss felmérése szerint. Az uniós polgárok 85 százaléka pedig csak azoknak a tagországoknak juttatna uniós pénzt, amelyek tiszteletben tartják a jogállamiságot és a demokratikus elveket.

pekingi parádé

Pekingi parádé: az első sorban Putyin és Kim Dzsongun, hátul Szijjártó Péter

A győzelem napi díszszemlén jelen volt többek között az orosz elnök, az észak-koreai diktátor, a szerb elnök, a szlovák kormányfő és Szijjártó Péter. 

Beelőzi lengyel barátja Orbán Viktort Donald Trumpnál

Beelőzi lengyel barátja Orbán Viktort Donald Trumpnál

A frissen megválasztott Karol Nawrocki szerdán teszi tiszteletét a Fehér Házban.

Nagyon is él Trump, fontos bejelentést tett

Nagyon is él Trump, fontos bejelentést tett

Az amerikai űrerők központja az alabamai Huntsville-be költözik, amitől az amerikai elnök több milliárd dollárnyi befektetést és az Egyesült Államok űrben való dominanciáját reméli.

Vlagyimir Putyin engedékeny oldalát mutatta

Vlagyimir Putyin az engedékeny oldalát mutatta

Az orosz elnök kedden arról beszélt, hogy országa soha nem ellenezte Ukrajna esetleges európai uniós tagságát, és tagadta, hogy Európa megtámadására készülne.

Szijjártó Péter Putyin és Kim Dzsongun mellett parádézhat Pekingben

Szijjártó Péter Putyin és Kim Dzsongun mellett parádézhat Pekingben

A külügyminiszter nem akar blokkosodást.

Afganisztán: közelíti az ezret a földrengés áldozatainak száma

Afganisztán: közelíti az ezret a földrengés áldozatainak száma

A talibán nemzetközi segítséget kér.

Kamatmentes segítség a vállalkozói mindennapokhoz – új forgóeszközhitel az MBH Bank MFB Pont Plusz termékportfóliójában

Kamatmentes segítség a vállalkozói mindennapokhoz – új forgóeszközhitel az MBH Bank MFB Pont Plusz termékportfóliójában (x)

Kamatmentes kölcsön jelenthet megoldást.

A személyes kapcsolatra, tanácsadásra, elemzésekre nagyobb szükség van, mint valaha

A személyes kapcsolatra, tanácsadásra, elemzésekre nagyobb szükség van, mint valaha


Interjú az MBH Bank ügyvezető igazgatójával.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168