Botrányosra sikerült a tolmácsolás az Orbán-Putyin találkozón

Vlagyimir Putyin ma fogadta Orbán Viktor miniszterelnököt a Kremlben, a tárgyalás előtt mindketten röviden beszéltek a kamerák előtt. Ilyenkor a protokoll szerint a delegációk hozzák a saját tolmácsaikat.

A Telex szúrta ki, hogy az Orbán Viktornak fordító tolmács számos mondatot gyakoraltilag félrefordított, illetve kihagyott egyes tartalmi elemeket, amikor az orosz elnök szavait közvetítette a magyar kormányfő felé.

Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin találkozója a moszkvai Kremlben 2025. november 28-án

Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

Csak néhány példa:

„Nézeteink bizonyos dolgokban, többek között nemzetközi ügyekben nem feltétlenül esnek egybe”, mondta Putyin. „Az együttműködésünk nemzetközi szinten is jól működik.”

„Mi régóta ismerjük egymást”, mondta Putyin. „Örülök, hogy eljött hozzánk”, fordította a tolmács.

„Ismeretes előttünk az ön kiegyensúlyozott véleménye az Ukrajna körüli problémákat illetően mondta Putyin, (majd megismételte, másképp: „Ukrajna kérdésében”). „És hát tudom, hogy a nemzetközi politika az természetesen hatással van önre,” fordította a tolmács.

„És itt vannak kérdések és problémák, amelyeket meg kell vitatnunk”, fejtette ki Putyin. „És így tudjuk továbbfejleszteni a gazdaságunkat”, mondta a tolmács.

A 444 szerint az Orbán Viktor mellett ülő tolmács sokszor vesz részt a legmagasabb szintű magyar küldöttségek találkozóin. Ő kísérte el például a miniszterelnököt Mihail Gorbacsov temetésére, a tavalyi találkozóra, két éve Üzbegisztánba, de tolmácsolt Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszternek is.

