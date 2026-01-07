1p
Külpolitika Franciaország Hadügy, védelem, honvédelem Nagy-Britannia Ukrajna

Brit és francia katonák is mehetnek Ukrajnába – béke esetén

mfor.hu

Közösen telepíthet katonai alakulatokat ukrán területre a brit és a francia kormány békemegállapodás esetén. Más partnerországok katonáival együtt a légteret és Ukrajna felségvizeit is biztosíthatják.

Szándéknyilatkozatot írt alá kedden a brit és a francia kormány arról, hogy az ukrajnai békemegállapodás elérése esetén közösen katonai alakulatokat telepítenek ukrán területen – írja az MTI.

A londoni miniszterelnöki hivatal kedd esti tájékoztatása szerint Keir Starmer brit miniszterelnök és Emmanuel Macron francia államfő az Ukrajna megsegítésére kész országok koalíciójának Párizsban tartott keddi találkozóján írta alá a szándéknyilatkozatot.

Starmer a Downing Street által ismertetett nyilatkozatában úgy fogalmazott: a dokumentum megteremti a lehetőséget annak a jogi keretrendszernek a kidolgozásához, amelynek alapján Nagy-Britannia, Franciaország és más partnerországok fegyveres erői ukrajnai területen tevékenykedhetnek, biztosítva az ukrán légteret és Ukrajna felségvizeit.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Egy apró államra figyel Európa, a megosztott Ciprus diktál fél évig

Egy apró államra figyel Európa, a megosztott Ciprus irányít fél évig

2026. január elsejével Ciprus vette át az Európai Unió soros elnökségét. A szigetország területi megosztottsága, a Törökországgal fennálló viták miatt benne van a pakliban, hogy a szokásosnál is izgalmasabb fél év áll most az EU előtt. Ugyanakkor Ciprus rengeteg külső szakértőt, köztük magyar szakembereket kért fel annak érdekében, hogy sikeresen zárja le ezt az időszakot.

Magyar Péter a miniszterelnök helyett levelet írt Robert Ficónak

Magyar Péter a „miniszterelnök helyett” levelet írt Robert Ficónak

Arra kéri Orbán Viktort, hogy csatlakozzon a Beneš-dekrétumokkal kapcsolatos szlovák jogszabály-módosítás elleni tiltakozáshoz, és ki is hagyta számára az aláírása helyét.

Az ENSZ szerint sérti a nemzetközi jogot Donald Trump venezuelai beavatkozása

Az ENSZ szerint sérti a nemzetközi jogot Donald Trump venezuelai beavatkozása

A világ kevésbé biztonságos az Egyesült Államok venezuelai akciója után – közölte kedden az ENSZ Emberi Jogi Főbiztosának Hivatala.

Petíciót indítottak Szlovákiában a Benes-dekrétumok megkérdőjelezését büntető törvény ellen

Petíciót indítottak Szlovákiában a Benes-dekrétumok megkérdőjelezését büntető törvény ellen

Közéleti szereplők és aktivisták petícióban kérik a szlovák kormányt a büntető törvénykönyv módosításának hatályon kívül helyezésére, amely a gyakorlatban megakadályozza a Beneš-dekrétumokról folytatott érdemi vitát – írja az Új Szó.

Nem csinált semmi rosszat – állítja az elhurcolt venezuelai elnök

Tagadta az ellene felhozott vádakat. 

Nicolas Maduro sorsa akár hétfőn eldőlhet?

Az elnök és felesége a bíróság elé állhat ma.

Kétes hagyományt élesztett újra Donald Trump, újabb intervencióktól rettegnek Latin-Amerikában

Kétes hagyományt élesztett újra Donald Trump, újabb intervencióktól rettegnek Latin-Amerikában

A Venezeuela elleni támadás és Nicolás Maduro elnök erőszakos eltávolítása a hatalomból beleillik az amerikai katonai beavatkozások hosszú sorába.

32 kubai is meghalt a Nicolás Maduro elfogásakor

32 kubai is meghalt Nicolás Maduro elfogásakor

Teljesítették a küldetésüket.

Volt egy ország, amelyik nem írta alá a közös uniós nyilatkozatot Venezueláról

Volt egy ország, amelyik nem írta alá a közös uniós nyilatkozatot Venezueláról

27 tagállamból csak 26 támogatta az uniós nyilatkozatot.

Venezuela után Kolumbia következik?

Venezuela után Kolumbia következik?

Trumpnak tetszik az ötlet.

Gőzölős hajvasaló, prémium sampon – forradalom vagy marketingfogás?

Gőzölős hajvasaló, prémium sampon – forradalom vagy marketingfogás? (x)

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168