Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

2p

Miért állhatott be a Tisza és a Fidesz közötti különbség?
Ki nyerhet az adók körüli politikai viharon?
Mi lesz az átláthatósági törvényből?

Online Klasszis Klub élőben Somogyi Zoltánnal!
Vegyen részt és kérdezze Ön is a neves szociológust!

2025. szeptember 24. 15:30

A részvétel ingyenes, regisztráljon itt!

Külpolitika Ukrajna

Brit harci repülőgépek járőröznek Lengyelország légterében

mfor.hu

Drónberepülések elhárítása végett.

Brit harci repülőgépek kezdtek járőrözést a hétvégén Lengyelország légterében az orosz részről megnyilvánuló légi fenyegetések, köztük a drónberepülések elhárítása végett – közölte a londoni védelmi minisztérium vasárnap.

A tájékoztatás szerint a brit királyi légierő (RAF) két Typhoon típusú repülőgépe a NATO Keleti Őrszem (Eastern Sentry) nevű műveletének keretében, a kelet-angliai Coningsby mellett működő RAF-támaszpontról felszállva hajtott végre légtérellenőrző repülést Lengyelország felett, és ezután biztonságban visszatértek támaszpontjukra. Tevékenységüket Voyager üzemanyag-utántöltő repülőgépek segítették.

A tárca ismertetése szerint a brit Typhoon repülőgépeket fejlett érzékelő berendezésekkel, valamint infravörös vezérlésű, rövid hatótávolságú ASRAAM levegő-levegő rakétákkal szerelték fel. Ez a felszereltség ideális a potenciális légi fenyegetések észlelésére, figyelésére és elfogó műveletek végrehajtására – fogalmaz vasárnapi ismertetésében a brit védelmi minisztérium.

A tárca felidézi, hogy a brit harci gépek lengyelországi járőrözésének előzményeként orosz drónok hatoltak be a lengyel légtérbe. A minisztérium szerint ez volt a NATO-légtér legjelentősebb mértékű megsértése Vlagyimir Putyin orosz elnök hivatali idejének kezdete óta, ráadásul az elmúlt héten egy újabb drón, valamint orosz harci repülőgépek is megsértették a NATO légterét.

(MTI)

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

A brit kormányfő bejelenti a palesztin államiság elismerését

A brit kormányfő bejelenti a palesztin államiság elismerését

Nagy-Britannia elismeri a palesztin államiságot.

Brüsszel mégis megnyitja az uniós pénzcsapot Magyarország előtt?

550 millió euróval puhítaná meg Orbán Viktort az Európai Bizottság, hogy a magyar miniszterelnök ne vétózzon.

Rossz hírt kapott Orbán Viktor a Balkánról

Rossz hírt kapott Orbán Viktor a Balkánról

Lemondott Milorad Dodik. 

Minen eddiginél nagyobb támadást tervez Gázavárosban Izrael

Minden eddiginél nagyobb támadást tervez Izrael

Már mintegy félmillióan menekültek el a folyamatos bombázások elől Gázavárosból, sokan ugyanakkor nem tudják elhagyni a várost. 

Fontos bejelentést tett Ursula von der Leyen az orosz gázról

Fontos bejelentést tett Ursula von der Leyen az orosz gázról

Mivel Oroszország háborús gazdaságát a fosszilis tüzelőanyagokból származó bevételek tartják fenn, ezen források csökkentése érdekében az Európai Bizottság azt javasolja, hogy az Európai Unió tiltsa be az orosz cseppfolyósított földgáz (LNG) importját az európai piacokra – jelentette be az Európai Bizottság elnöke pénteken.

Tuzson Bence

Új szövetségest szeretne az Orbán-kormány minisztere az EU-ban

Az Európai Uniónak nagyobb szüksége van Szerbiára, mint amilyen szüksége Szerbiának van az Európai Unióra, hiszen az EU megújulás előtt áll – hangsúlyozta Tuzson Bence igazságügyi miniszter pénteken Belgrádban, miután találkozott szerb hivatali kollégájával, Nenad Vujiccsal.

Orbán Viktor, António Costa

Üzenetet kapott Brüsszelből Orbán Viktor: „Ukrajna uniós csatlakozási folyamatának is folytatódnia kell”

Oroszország légtérsértése Lengyelországban és Romániában arra figyelmeztet, hogy fel kell gyorsítani és el kell mélyíteni a közös európai védelmi felkészültség és az Ukrajnának nyújtott támogatás fokozását célzó erőfeszítéseket – jelentette ki António Costa, az Európai Tanács elnöke az október elsejei informális uniós csúcstalálkozóra szóló meghívólevelében, amelyet az EU-tagállamok vezetőinek küldött el pénteken.

Peter Kraus, Bécs városi tanácsosa.

Hiába a terrorfenyegetettség, a bécsiek biztonságban érzik magukat

Sokat számít a stabil bevétel a biztonságérzet szempontjából – mondta a Privátbankárnak Bécs városi tanácsosa, Peter Kraus. A bécsiek 20 kilométeres strandon pihenhetnek a Duna partján, és az óriási P+R-parkolók, valamint a megbízható HÉV-hálózat miatt kevesen mennek autóval a városba.

Gáza: alagútról alagútra halad az izraeli hadsereg

Gáza: alagútról alagútra halad az izraeli hadsereg

Rafah térségében még vannak alagutak.

Hatalmas tüntetések voltak megint Franciaországban

Hatalmas tüntetések voltak megint Franciaországban

Ma döntenek a megmozdulások folytatásáról.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168