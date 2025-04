Brit lap: elfogyott a türelem az Orbán-kormánnyal szemben, keményebb lépések jöhetnek

Online Klasszis Klub élőben Jaksity Györggyel! Vegyen részt és kérdezze Ön is a neves közgazdászt!

A holland zöldpárti EP-képviselő, Tineke Strik – aki az Európai Parlament magyar jogállamisági jelentéséért felel – úgy látja: „A tagállamok egyre jobban belefáradnak Orbánba.” Szerinte 19 ország már kész lenne továbblépni az eljárásban – még ha nem is a szavazati jog megvonásával –, de nincs valódi stratégiájuk, hogyan győzzék meg a maradék tagállamokat.

A diplomaták eddig abban bíztak, hogy Magyarország mindig visszalép a vétótól – főleg amikor Donald Trump is szankciókat helyezett kilátásba Putyin ellen. „Ha a múlt irányadó a jövőre nézve, akkor nincs ok pánikra. De naiv lenne ezt biztosra venni” – mondta egy másik diplomata, hozzátéve: „Dolgozunk a megoldási lehetőségeken.”

Sokan úgy vélik, hogy az igazi fordulópont akkor jöhet el, ha Magyarország megpróbálja megvétózni az Oroszország elleni szankciók meghosszabbítását. Ezek közé tartozik a 210 milliárd eurónyi orosz jegybanki vagyon befagyasztása is, amelynek kamatait Ukrajna háborús erőfeszítéseinek támogatására használják fel. Ezeket az intézkedéseket július 31-ig kell meghosszabbítani – és ehhez is egyhangú döntés kell.

Korábban Lengyelország volt az, aki megvétózta volna a Magyarország elleni szankciókat, mostanra viszont az Orbán-kormány jó ismerősének és szövetségesének számító szlovák miniszterelnök, Robert Fico lehet a kulcsszereplő. A cikk emlékeztet: az Európai Parlament már 2018-ban elindította a 7. cikk szerinti eljárást, de ez azóta is elakadt a tagállamok vonakodása miatt.

Bár a magyar szavazati jog felfüggesztéséről szóló elképzelés még korai szakaszban van, sokan kételkednek benne, hogy valaha is megvalósul – ehhez ugyanis a többi 26 tagállam egyhangú döntésére lenne szükség.

Most azonban, hogy Magyarország egyre aktívabban akadályozza az EU ukrajnai támogatásait, az unióban komolyan felmerült a kérdés: vajon elérkezett az idő egy komolyabb lépésre? Ez lehet akár Magyarország szavazati jogának felfüggesztése is, az EU-szerződés 7. cikke alapján – emeli ki a portál.

Magyarország többször próbálta megakadályozni az Oroszország elleni uniós szankciókat, de végül minden alkalommal meghátrált. Orbán Viktor megvétózta 6 milliárd euró felszabadítását, amelyet az EU-tagállamoknak szántak az Ukrajnának nyújtott katonai támogatás ellentételezésére, és két, Ukrajnát támogató uniós nyilatkozat aláírását is megtagadta.

A portál emlékeztetett: a kérdés ugyan semlegesnek tűnik, de a magyar kormány nem maradt pártatlan. A kampány elindítása után Orbán Viktor miniszterelnök felszólította a választókat, hogy vegyenek részt a konzultációban, mert szerinte Ukrajna EU-tagsága azt jelentené, hogy „minden magyar pénz Ukrajnára menne el”. A kormány emellett – bizonyíték nélkül – azt állította, hogy az ukrán „olcsó munkaerő” elvenné a magyarok munkáját, és járványokat hozna, mert az ukránok szerinte nem oltatják be magukat.

Magyarországon országszerte sorra jelennek meg az új plakátok, a képeken szereplő három ember régi ismerős, a kormánypropaganda kedvelt ellenségei: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, és Manfred Weber, a néppárti frakcióvezető az Európai Parlamentben – a frakció tagja a legerősebb magyar ellenzéki párttá vált Tisza Párt is – kezdi cikkét a brit Guardian .

