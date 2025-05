Brüsszel alkut kínál, de nem hátrál

Online Klasszis Klub élőben László Csabával! Vegyen részt és kérdezze Ön is a korábbi pénzügyminisztert!

Donald Trump április 2-án 10 százalékos minimumvámot rendelt el szinte minden országgal szemben, és 20 százalékos „kölcsönös” vámokat is kilátásba helyezett, többek között az EU-val szemben – utóbbiakat 90 napra felfüggesztette. Az EU válaszul felfüggesztette a 21 milliárd eurónyi amerikai termékre kivetendő megtorló vámokat július 14-ig.

„Ha a kereskedelmi hiány problémáját 50 milliárd euróra tesszük, úgy gondolom, ezt gyorsan meg tudjuk oldani LNG-vásárlásokkal, mezőgazdasági termékekkel, például szójával vagy más területeken” – fogalmazott Šefčovič. Hangsúlyozta: az amerikai szolgáltatásexport figyelembevételével az EU-val szembeni teljes egyenleg is ekkora mértékűre csökkenthető.

Az Európai Unió 50 milliárd euróval növelné az Egyesült Államokból származó behozatalát, hogy csökkentse a transzatlanti kereskedelmi hiányt – mondta Maroš Šefčovič, az EU kereskedelmi biztosa a Financial Timesnak . A blokk „bizonyos előrelépést” ért el a megállapodás irányába, de nem fogadná el, hogy Washington tartósan 10 százalékos vámot tartson fenn az uniós termékekre.

