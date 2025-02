Brüsszel átalakítaná a kasszát, nagy viták jöhetnek

A bizottság szóvivője nem kívánta kommentálni a Financial Times értesüléseit, a javaslatok hivatalos bemutatása várhatóan szerdán lesz. Siegfried Mureșan, az Európai Parlament konzervatív frakciójának költségvetési főtárgyalója azt mondta: „Olyan költségvetésre van szükségünk, amely jobban igazodik az unió új prioritásaihoz, vagyis a versenyképességhez és az európai védelemhez.”

A tervezett egyszerűsített költségvetés szerint a bizottság egyetlen országos szintű tervet dolgozna ki minden tagállam számára, amely tartalmazná a kulcsfontosságú reformokat és beruházásokat, beleértve a regionális és mezőgazdasági támogatásokat is. Ez nagyobb mozgásteret biztosítana a nemzeti kormányok számára a projektek kiválasztásában, beleértve olyanokat is, amelyeket korábban helyi önkormányzatokkal együtt döntöttek el Brüsszelben.

Az Európai Bizottság által vázolt terv célja egy ambiciózusabb költségvetés kialakítása, amely méretében és szerkezetében is megfelelne a növekvő védelmi kiadások és a jelentős adósságtörlesztési kötelezettségek jelentette kihívásoknak. A dokumentum nem tartalmaz konkrét keretösszeget, de leszögezi, hogy „a status quo nem opció”, vagyis elkerülhetetlen a rendszer átalakítása.

Brüsszel átfogó reformot készít elő az Európai Unió következő, 2028-ban kezdődő, többéves közös költségvetésére, amely több tucatnyi program összevonásával nagyobb költési mozgásteret biztosítana a tagállamok számára – írja a Financial Times egy kiszivárgott bizottsági dokumentumra hivatkozva.

