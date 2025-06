Brüsszel bekeményít: szívhatja a fogát a magyar kormány

Online Klasszis Klub élőben Csillag Istvánnal! Vegyen részt és kérdezze Ön is a korábbi gazdasági és közlekedési minisztert!

Más intézkedések mellett kiemelendő, hogy Brüsszelben kifogásolják a kormányzati árrésstopokat is, és két külön kötelezettségszegési eljárás is indult a magyar árréskorlátozások miatt: egyik az élelmiszerekre, a másik a drogériákban értékesített nem élelmiszer jellegű termékekre vonatkozik. A Bizottság szerint ezek a szabályok úgy korlátozzák a beszerzési és eladási árak közötti mozgásteret, hogy az érintett vállalkozások veszteségessé válhatnak – tette hozzá a cikk.

A portál kiemelte, az Európai Bizottság szerdán több új kötelezettségszegési eljárást is kezdeményezett Magyarországgal szemben, miután az indoklás szerint ezek nem felelnek meg az uniós alapelveknek; a magyar kormánynak jellemzően két hónapja van arra, hogy válaszoljon a kifogásokra. Amennyiben ez nem történik meg, az ügy az Európai Bíróság elé kerülhet.

Az Európai Bizottság több területen is eljárást indít Magyarországgal szemben, miután úgy vélték, hogy a magyar szabályozás ellentétes az uniós joggal – írja a Portfoli o. A cikk szerint a legérzékenyebb pont a kiskereskedelmi adózás, az árkorlátozások, a bányászati szerződések átláthatósága és a kibocsátáskereskedelmi díjak.

