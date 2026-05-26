Brüsszel bekérette az orosz diplomatát: Moszkva Kijev elhagyására szólította fel a külföldieket

Anitta Hipper, az X közösségi oldalon közzétett bejegyzésében azt írta: az orosz fenyegetés „elfogadhatatlan eszkaláció”.

Hozzátette: Brüsszel felszólította Oroszországot a civil célpontok elleni támadások leállítására, valamint arra, hogy „valódi béketárgyalásokba” kezdjen, első lépésként teljes és feltétel nélküli tűzszünettel. A szóvivő hangsúlyozta: az EU ukrajnai delegációja továbbra is Kijevben marad. Az orosz külügyminisztérium hétfőn közölte, hogy az orosz fegyveres erők „következetes és rendszeres csapásokat” mérnek a kijevi hadiipari létesítményekre, válaszul a Luhanszk megyei Sztarobilszkban végrehajtott ukrán dróntámadásra. A tárca szerint a támadás egy pedagógiai szakközépiskolát ért.

Moszkva közleményében azt állította, hogy az ukrán vezetés és nyugati támogatói megsértették a nemzetközi humanitárius jogot, köztük az 1949-es genfi egyezményeket és a gyermekjogi egyezményt.

Az orosz külügyminisztérium közölte: mivel az érintett katonai és közigazgatási objektumok Kijev különböző részein találhatók, arra kérik a külföldi állampolgárokat – beleértve a diplomáciai képviseletek és nemzetközi szervezetek munkatársait is –, hogy a lehető leghamarabb hagyják el az ukrán fővárost. A helyi lakosokat arra szólították fel, hogy ne közelítsék meg az ukrán katonai és közigazgatási infrastruktúra létesítményeit.

(MTI)