Brüsszel engedélyezi a magyar uniós pénzek átcsoportosítását, de kifizetés továbbra sem lesz

A Bizottság ehhez hozzájárul, de a tényleges kifizetéseket továbbra is blokkolja, amíg fennállnak a korrupciós aggályok – tudta meg a HVG. A vita március óta húzódik. A magyar kormány az uniós költségvetés féléves felülvizsgálatakor – a szabályok adta lehetőségeket kihasználva – kezdeményezte a pénzek áthelyezését. Ez azt jelentené, hogy a korrupciós problémák miatt jelenleg elérhetetlen forrásokból olyan alapokba kerülne pénz, amelyekhez Magyarország hozzáférhet.

A tiltás egyébként három kohéziós alap 55 százalékát érinti a tagállamok 2022-es döntése alapján.

Az EP brüsszeli épületében még sötétnek látják a helyzetet

Fotó: Európai Parlament

Az Európai Parlament Költségvetési Ellenőrzési Bizottságában Themis Christophidou, a Bizottság Regionális és Várospolitikai Főigazgatóságának (DG REGIO) vezetője elmondta: Magyarország 545 millió euró áthelyezését kérte. Arra azonban nem térhetett ki, pontosan milyen célokra, mivel a magyar kormány „bizalmasnak” minősítette a dokumentumokat, így még a szakbizottság sem kapta meg őket. Ez a Bizottság számára is szokatlan, ezért a főigazgató a napokban levelet küldött a magyar hatóságoknak. Ebben rövid határidőn belül indoklást kért az iratok visszatartására, és jelezte: ha erre nem érkezik érdemi válasz, a dokumentumokat átadják az Európai Parlamentnek – teszi hozzá a HVG.

Christophidou hozzátette: a magyar kérelmet megvizsgálták, és úgy döntöttek, hogy az átcsoportosítás lehetséges. A hivatalos döntés hamarosan megszületik.