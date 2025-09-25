Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Brüsszel engedélyezi a magyar uniós pénzek átcsoportosítását, de kifizetés továbbra sem lesz

Az Európai Bizottság egyik vezető tisztségviselője az Európai Parlamentben közölte: Magyarország 545 millió euró átcsoportosítását kérte a befagyasztott forrásokból olyan uniós alapokba, amelyeket nem érint a zárolás.

A Bizottság ehhez hozzájárul, de a tényleges kifizetéseket továbbra is blokkolja, amíg fennállnak a korrupciós aggályok – tudta meg a HVG. A vita március óta húzódik. A magyar kormány az uniós költségvetés féléves felülvizsgálatakor – a szabályok adta lehetőségeket kihasználva – kezdeményezte a pénzek áthelyezését. Ez azt jelentené, hogy a korrupciós problémák miatt jelenleg elérhetetlen forrásokból olyan alapokba kerülne pénz, amelyekhez Magyarország hozzáférhet.

A tiltás egyébként három kohéziós alap 55 százalékát érinti a tagállamok 2022-es döntése alapján.

Az EP brüsszeli épületében még sötétnek látják a helyzetet
Az EP brüsszeli épületében még sötétnek látják a helyzetet
Fotó: Európai Parlament

Az Európai Parlament Költségvetési Ellenőrzési Bizottságában Themis Christophidou, a Bizottság Regionális és Várospolitikai Főigazgatóságának (DG REGIO) vezetője elmondta: Magyarország 545 millió euró áthelyezését kérte. Arra azonban nem térhetett ki, pontosan milyen célokra, mivel a magyar kormány „bizalmasnak” minősítette a dokumentumokat, így még a szakbizottság sem kapta meg őket. Ez a Bizottság számára is szokatlan, ezért a főigazgató a napokban levelet küldött a magyar hatóságoknak. Ebben rövid határidőn belül indoklást kért az iratok visszatartására, és jelezte: ha erre nem érkezik érdemi válasz, a dokumentumokat átadják az Európai Parlamentnek – teszi hozzá a HVG.

Christophidou hozzátette: a magyar kérelmet megvizsgálták, és úgy döntöttek, hogy az átcsoportosítás lehetséges. A hivatalos döntés hamarosan megszületik.

„Ez nem jelenti azt, hogy a kifizetések is meg fognak történni, mert ha a transzferek meg is érkeznek, az új tevékenységek szintén meg kell feleljenek a feltételeknek. Továbbra is le fogják tiltani és csak akkor szabadítják fel, ha Magyarország a vonatkozó problémákat megoldja” – érvelt.

