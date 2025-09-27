Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Külpolitika Európai Unió Oroszország Ukrajna Orbán Viktor

Brüsszel így kerülné meg Orbán Viktor vétóját a befagyasztott orosz vagyon ügyében

mfor.hu

Orbán Viktor magyar miniszterelnök akadályozza az EU azon tervét, hogy lefoglaljon 140 milliárd euró értékű szankcionált orosz vagyont, és kölcsönadjon Ukrajnának. Az Európai Bizottság azonban úgy véli, talált egy jogi megoldást, amellyel Magyarországot ki lehet zárni a döntéshozatali folyamatból.

Rendszerint egy olyan drámai intézkedés, mint Brüsszel terve Moszkva tartalékainak lefoglalására, a 27 tagállam egyhangú szavazatát igényelné – gyakorlatilag vétójogot biztosítva Orbánnak, az EU vezetőjének, aki a legközelebb áll Vlagyimir Putyin orosz elnökhöz – írja a Politco, amit a 444 ismertet.

Tekintettel arra, hogy Orbán régóta igyekszik megakadályozni a Kreml elleni szankciókat, az EU jogi szakértői egy olyan rendszeren dolgoznak, amely biztosítja, hogy az Ukrajnának nyújtandó javasolt „jóvátételi kölcsönről” szóló döntést minősített többséggel lehessen meghozni.

Fotó: Európai Parlament

A tervekről tájékoztatott négy személy a Politiconak elmondta, hogy a Bizottság abban reménykedik, hogy intézkedését az Európai Tanács azon következtetéseire alapozza, amelyekben az összes uniós vezető, köztük Orbán is, tavaly december 19-én megállapodott. Ebben a nyilatkozatban a vezetők kijelentették: „Oroszország vagyonát rögzíteni kell, amíg Oroszország be nem szünteti az Ukrajna elleni agresszív háborúját, és nem kártalanítja az országot a háború okozta károkért.” Akkoriban ezt a nyilatkozatot nagyrészt úgy értelmezték, hogy magukat az eszközöket befagyasztják, főként a belgiumi Euroclear bankban, és Oroszország nem férhet hozzájuk, míg a kamatokat a háborús erőfeszítésekre lehetne felhasználni.

A Bizottság új érve az, hogy ez a nyilatkozat elegendő fedezetet nyújt ahhoz, hogy a szankciós szabályokat az egyhangúságról minősített többségre változtassák. Ahhoz, hogy ez működjön, a többi országnak vagy annak többségének bele kellene egyeznie.

„Ehhez az állam- vagy kormányfők vagy azok többségének magas szintű politikai megállapodására lenne szükség” – mondta a Bizottság a pénteken ülésező uniós nagyköveteknek küldött feljegyzésében.

Mások is ellenállnak

Probléma lehet Szlovákia ellenállása, hiszen Robert Fico kormányfő is barátságos Oroszországgal. De Belgiumnak is aggályai vannak, mert attól tartanak Moszkva rajtuk, és a vagyont kezelő Euroclear-en állna bosszút. Németország, Spanyolország, Lengyelország és a Baltikum országai egyértelműen a Bizottság tervének támogatói. Franciaország és Olaszország azonban eddig óvatosan áll a befagyasztott állami vagyon felhasználásának radikálisabb javaslataihoz – foglalja össze a 444.

Az EU vezetői a jövő héten Koppenhágában találkoznak, ahol a kölcsönről egyeztetnek. Hivatalos döntés azonban csak az október végi csúcstalálkozón születhet, miután a pénzügyminiszterek október 10-én megtárgyalják a javaslatot Luxemburgban.

 

