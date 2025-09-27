Brüsszel így kerülné meg Orbán Viktor vétóját a befagyasztott orosz vagyon ügyében

Rendszerint egy olyan drámai intézkedés, mint Brüsszel terve Moszkva tartalékainak lefoglalására, a 27 tagállam egyhangú szavazatát igényelné – gyakorlatilag vétójogot biztosítva Orbánnak, az EU vezetőjének, aki a legközelebb áll Vlagyimir Putyin orosz elnökhöz – írja a Politco, amit a 444 ismertet.

Tekintettel arra, hogy Orbán régóta igyekszik megakadályozni a Kreml elleni szankciókat, az EU jogi szakértői egy olyan rendszeren dolgoznak, amely biztosítja, hogy az Ukrajnának nyújtandó javasolt „jóvátételi kölcsönről” szóló döntést minősített többséggel lehessen meghozni.

Kisebb lenne így a gondja Ursula von der Leyennek az Európai Bizottság elnökének?

Fotó: Európai Parlament

A tervekről tájékoztatott négy személy a Politiconak elmondta, hogy a Bizottság abban reménykedik, hogy intézkedését az Európai Tanács azon következtetéseire alapozza, amelyekben az összes uniós vezető, köztük Orbán is, tavaly december 19-én megállapodott. Ebben a nyilatkozatban a vezetők kijelentették: „Oroszország vagyonát rögzíteni kell, amíg Oroszország be nem szünteti az Ukrajna elleni agresszív háborúját, és nem kártalanítja az országot a háború okozta károkért.” Akkoriban ezt a nyilatkozatot nagyrészt úgy értelmezték, hogy magukat az eszközöket befagyasztják, főként a belgiumi Euroclear bankban, és Oroszország nem férhet hozzájuk, míg a kamatokat a háborús erőfeszítésekre lehetne felhasználni.

A Bizottság új érve az, hogy ez a nyilatkozat elegendő fedezetet nyújt ahhoz, hogy a szankciós szabályokat az egyhangúságról minősített többségre változtassák. Ahhoz, hogy ez működjön, a többi országnak vagy annak többségének bele kellene egyeznie.

„Ehhez az állam- vagy kormányfők vagy azok többségének magas szintű politikai megállapodására lenne szükség” – mondta a Bizottság a pénteken ülésező uniós nagyköveteknek küldött feljegyzésében.

Mások is ellenállnak

Probléma lehet Szlovákia ellenállása, hiszen Robert Fico kormányfő is barátságos Oroszországgal. De Belgiumnak is aggályai vannak, mert attól tartanak Moszkva rajtuk, és a vagyont kezelő Euroclear-en állna bosszút. Németország, Spanyolország, Lengyelország és a Baltikum országai egyértelműen a Bizottság tervének támogatói. Franciaország és Olaszország azonban eddig óvatosan áll a befagyasztott állami vagyon felhasználásának radikálisabb javaslataihoz – foglalja össze a 444.