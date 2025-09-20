Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Brüsszel mégis megnyitja az uniós pénzcsapot Magyarország előtt?

mfor.hu

550 millió euróval puhítaná meg Orbán Viktort az Európai Bizottság, hogy a magyar miniszterelnök ne vétózzon.

550 millió euró befagyasztott forrást akar felszabadítani Magyarországnak az Európai Bizottság, hogy Orbán Viktor ne vétózza meg az Európai Unió új szankciót Oroszország ellen – írja két forrására hivatkozva a Financial Times.

A büntetőintézkedéseknek ebben a körében – már a tizenkilencedikben azóta, hogy Vlagyimir Putyin parancsára az orosz hadsereg 2022. február 24-én lerohanta Ukrajnát – a többi között az orosz LNG importjának a teljes tilalma szerepel már 2027. január 1-től.

Bár Magyarországot ez az importtilalom kevésbé érinti, csak mostanában kezdtünk el kis mennyiségű orosz LNG-t venni, az Orbán-kormány kitartóan ragaszkodik az orosz energiahordozókhoz.

Brüsszeli körökben most azt remélik, hogy 550 millió euró (átszámítva körülbelül 215 milliárd forint) forrás felszabadításával Orbán Viktor lemond a vétóról az Európai Tanácsban. 

Ursula von der Leyenék döntöttek
Ursula von der Leyenék döntöttek
Fotó: Európai Parlament

Ez az 550 millió euró egyébként a 90 százalékát jelenti annak az összegnek, amelyet adminisztrációs kiskapukon át az Orbán-kormány korábban már elkért az Európai Bizottságtól – teszi hozzá a Népszava.

Ebben a kérvényben a magyar kabinet a 2021-2027-es EU-s költségvetés félidős felülvizsgálatára hivatkozott. Egy korábbi esetben Magyarország már hozzájutott 157 millió euró befagyasztott EU-s forráshoz. 

Kohéziós, vagyis felzárkóztatásra és fejlesztésre szánt EU-s pénzekről van szó, amelyekből nagyságrendileg 8,4 milliárd eurót zároltak, egy részét korrupciós kockázat miatt, amíg mintegy 2,6 milliárd euróhoz az alapjogi aggályok miatt nem férünk hozzá. Mint megírtuk, a támogatás  felülvizsgálata az elmúlt hónapokban főképp azért lett fontos, hogy a 2021-2027 közötti hétéves költségvetésben az új célokra, így a védelmi fejlesztésekre és a lakhatásra is többet költhessenek a tagállamok, és az eddiginél nagyobb mozgásterük lehessen átcsoportosításra.

Az EU-s szankciók bejelentése előtt néhány nappal amerikai részről Chris Wright energiaügyi miniszter és maga Donald Trump elnök is figyelmeztetett, hogy az EU, illetve a NATO tagországai álljanak le az orosz kőolaj importjával.

