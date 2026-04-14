Brüsszelből üzentek: remélik, elég ideje lesz Magyarországnak lehívni a forrásokat

3p
Külpolitika Európai Unió Magyar Péter

mfor.hu

Egy uniós tagállam 16 éven át tartó autokratikus működése nem ismétlődhet meg többé – jelentette ki Tineke Strik holland zöldpárti EP-képviselő, az Európai Parlament Magyarországgal foglalkozó jogállamisági jelentéstevője keddi brüsszeli sajtótájékoztatóján.

 

A politikus hangsúlyozta: bár a demokrácia győzelmét ünneplik Magyarországon, az Európai Uniónak tanulnia kell az elmúlt időszakból, mivel túl sokáig tartott, mire az uniós intézmények hatékonyan felléptek. Elmondta, hogy az elmúlt években „foglyul ejtett állami rendszer” működött, amelyet a kormány a Fidesz előnyére épített ki.

Strik szerint ugyanakkor ez nem tudta elnyomni a választók demokratikus akaratát, a Tisza párt elsöprő győzelme az autokratikus rendszer elutasítását jelzi a magyar társadalom részéről.

Kiemelte: 16 év után a magyar választók egyértelműen a jogállamiság helyreállítása, az Európa-párti irány és az alapvető jogok mellett döntöttek.

Úgy fogalmazott, hogy az a rendszer, amelyet Orbán Viktor épített ki, „még egy mélyen beágyazott választási autokrácia esetében is megdönthető”. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a következő időszakban jelentős munka vár az új kormányra, amelynek helyre kell állítania a jogállamiságot, és ebben az Európai Uniónak is támogatnia kell az átmenetet. A jelentéstevő közölte, hogy az új kormány reformjait szorosan figyelemmel kísérik, különös tekintettel a korrupció elleni fellépésre, az igazságszolgáltatás függetlenségére, az uniós jog elsőbbségének biztosítására.

Tájékoztatása szerint a június 16-i tanácsi meghallgatás kulcsfontosságú lesz, ahol az új magyar kormány konkrét reformjavaslatokat és ütemtervet ismertethet. Hozzátette: az eljárás hangneme is megváltozhat, és lehetőség nyílhat konstruktív együttműködésre az Európai Unió és az új kormány között.

Az augusztus végi határidővel kapcsolatban – amely a helyreállítási források szempontjából meghatározó – úgy fogalmazott: nagyon szorít az idő, ugyanakkor reméli, hogy az Európai Bizottság ezt figyelembe veszi, és elegendő időt biztosít a kormány számára, hogy ne veszítse el a forrásokat.

Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a reformfolyamat nem húzódhat évekig. Az alkotmányos változtatásokkal kapcsolatban arra figyelmeztetett: ezek alapvető jelentőségűek, ezért túl gyors, megfelelő ellenőrzés nélküli elfogadásuk újabb hiányosságokat eredményezhet.

Megjegyezte: a népszavazás jó kezdeményezés lehet, de nem helyettesíti a jogalkotási folyamat során szükséges egyeztetéseket. A 7-es cikk szerinti eljárás kapcsán közölte: annak lezárása nem egyértelműen szabályozott. Hangsúlyozta: az eljárás lezárása egyelőre nem időszerű, azt nem szabad hirtelen feladni, hanem konstruktív módon kell használni.

(MTI)

 

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG