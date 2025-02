Brüsszelnek üzen Orbán Viktor – de személyesen át is adja

Hétfőn tartják az EU állam- és kormányfőinek nem hivatalos csúcstalálkozóját a brüsszeli Egmont-palotában, ahol az európai védelemről fognak megbeszéléseket folytatni. A munkaebédre Mark Rutte, a NATO főtitkára is meghívást kapott, Keir Starmer, az Egyesült Királyság miniszterelnöke pedig részt vesz az aznapi munkavacsorán – olvasható az Európa Unió Tanácsának honlapján.

Brüsszelre fel! – írta a miniszterelnök közösségi oldalán. „A decemberi EU-csúcs óta nagyot fordult a világ ”– miniszterelnök, aki úgy folyatta: „A mi célunk, hogy Magyarország a változások nyertese legyen. Akkor is, ha ez a brüsszeli bürokratáknak nem tetszik.”

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!