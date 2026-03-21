Brutális károkat okoz az iráni háború, aggasztó új jelentést tettek közzé

Az Egyesült Államok és Izrael Irán elleni háborúja klímaszempontból is katasztrofális következményekkel járt, és a globális szén-dioxid-kibocsátási keretet gyorsabban meríti, mint 84 ország együttvéve – állítja egy friss elemzés, amit a Guardian idézett.

A rendkívül komoly emberáldozatokkal és infrastruktúrát érintő pusztulással járó konfliktus első, kifejezetten a klímaköltségeket vizsgáló elemzése szerint az első 14 napban 5 millió tonna üvegházhatású gáz kibocsátását okozta a háború. Az elemzés szerint a károk jelentős része a fosszilisenergia-létesítmények, katonai bázisok, civil területek és tengeri szállítmányok elleni támadásokból származik.

Az amerikai-izraeli támadások során több ezer célpontot bombáztak Iránban, miközben Izrael Libanonban is több száz célpontot támadott. Mindkét országból kiterjedt infrastruktúra-pusztulásról érkeztek jelentések.

Óriási károkat okoz a klímavédelem terén is a háború
Ezek okozták a legtöbb szennyezést

A kibocsátás legnagyobb részét a lerombolt épületek adják. Iráni jelentések mintegy 20 ezer civil épület sérült meg, ami az elemzés szerint 2,4 millió tonna széndioxid-egyenérték kibocsátásával járhatott.

A második legnagyobb tétel az üzemanyag-felhasználás. Amerikai nehézbombázók még Anglia nyugati részéről is indultak bevetésekre, és a számítások szerint az első két hétben 150–270 millió liter üzemanyagot égettek el repülőgépek, hajók és járművek, ami 529 ezer tonna széndioxid-egyenértéknek felel meg.

A háború egyik leglátványosabb pillanata volt, amikor Izrael négy nagy teheráni üzemanyagraktárt bombázott, és így több millió liter üzemanyag égett el, fekete füstfelhőt és savas esőt okozva. Az elemzés szerint 2,5-5,9 millió hordó olaj égett el ezekben és hasonló támadásokban, ami 1,88 millió tonna széndioxid-egyenérték kibocsátásával járt.

Elvesztett gépek, hajók

A harcokban megsemmisült haditechnika is jelentős kibocsátással jár. Az első két hétben az Egyesült Államok négy repülőgépet, Irán pedig 28 repülőgépet, 21 hadihajót és mintegy 300 rakétaindítót vesztett. Az ezekhez kapcsolódó beágyazott kibocsátás becslések szerint 172 ezer tonna széndioxidnak felelt meg.

A fegyverhasználat önmagában is számottevő volt a kibocsátás szempontjából: az adatok szerint az első 14 napban az Egyesült Államok és Izrael több mint 6000 célpontot bombázott, Irán pedig mintegy 1000 rakétát és 2000 drónt indított, miközben további 1900 elfogórakétát lőttek ki. Ezek együtt kb. 55 ezer tonna kibocsátást okoztak.

Összesen a konfliktus első két hete 5 055 016 tonna kibocsátással járt, ami éves szinten 131 millió tonnának felel meg – nagyjából annyinak, mint egy közepes, fosszilis energiára épülő gazdaság, például Kuvait éves kibocsátása, vagy a világ 84 legalacsonyabb kibocsátású országának együttvéve.

