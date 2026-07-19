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Külpolitika Orosz-ukrán konfliktus

Brutális támadás érte Kijevet vasárnap hajnalban, hiperszonikus fegyvereket is küldtek az oroszok

mfor.hu

A háború egyik legnagyobb rakétatámadása.

Az egész háború egyik legnagyobb rakétatámadását hajtotta végre Oroszország Kijev ellen a vasárnapra virradó éjszaka a The Guardian tudósítása szerint.

Az öt órán át tartó támadás során az ukrán fővárost mintegy 40 Iszkander-M ballisztikus rakéta, illetve Cirkon hiperszonikus cirkálórakéta érte el ukrán tisztviselők szerint. A lakosok hajnali fél 2-kor ébredtek a légvédelmi szirénák hangjára, majd megszólaltak a légvédelmi fegyverek, utána pedig több robbanást is jelentettek.

Legalább egy halottról és hét sebesültről érkezett jelentés, több helyen tüzek pusztítottak.

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