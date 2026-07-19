Brutális támadás érte Kijevet vasárnap hajnalban, hiperszonikus fegyvereket is küldtek az oroszok

Az egész háború egyik legnagyobb rakétatámadását hajtotta végre Oroszország Kijev ellen a vasárnapra virradó éjszaka a The Guardian tudósítása szerint.

Horrific aftermath of Russia's ballistic missile attack on Kyiv.



The city suffered extensive damage across multiple districts.



One person killed, seven more injured.



Residential buildings, an office building, vehicles, a dormitory, warehouses, a supermarket, and the entrance… https://t.co/fC3r8B5xml pic.twitter.com/JrK7QFdg5F — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) July 19, 2026

Az öt órán át tartó támadás során az ukrán fővárost mintegy 40 Iszkander-M ballisztikus rakéta, illetve Cirkon hiperszonikus cirkálórakéta érte el ukrán tisztviselők szerint. A lakosok hajnali fél 2-kor ébredtek a légvédelmi szirénák hangjára, majd megszólaltak a légvédelmi fegyverek, utána pedig több robbanást is jelentettek.

Overnight, Russia carried out one of its largest ballistic missile attacks on Kyiv. The enemy launched more than 40 missiles of various types – most of them against the capital – and 120 attack drones.



As of now, one person has been reported killed in Kyiv and the region, and 16… pic.twitter.com/YMWDlB6wGA — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 19, 2026

Legalább egy halottról és hét sebesültről érkezett jelentés, több helyen tüzek pusztítottak.