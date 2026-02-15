4p

Külpolitika Egyesült Államok Szlovákia Robert Fico

Budapest előtt ide érkezett Marco Rubio

mfor.hu

Az Egyesült Államok külügyminisztere megérkezett Szlovákiába, folytatva európai mosolyoffenzíváját, mielőtt hétfőn Budapestre érkezne.

Szlovákia külügyminisztere, Juraj Blanár fogadta, és találkozik az miniszterelnökével, Robert Ficóval és Peter Pellegrini elnökkel is. A helyi média arról számolt be, hogy többek között az amerikai-szlovák kapcsolatokról, a regionális biztonságról és az atomenergiáról is szó lesz – írja  a The Guardian.

Rubio később Magyarországra utazik, egy szorosan figyelemmel kísért látogatásra, kevesebb mint két hónappal a nagy téttel bíró parlamenti választások előtt, amelyek Orbán Viktor távozását eredményezhetik – húzza alá a lap.

Az amerikai diplomata legfőbb döntése, hogy két olyan országot látogat meg, amelyeket a legtöbb oroszbarát európai ország kormánya irányít – amelyek vezetői továbbra is kapcsolatban állnak Vlagyimir Putyinnal, és rendszeresen ellenzik az Oroszországot célzó intézkedéseket – Európa más részein némi felháborodást keltett – fűzi hozzá a The Guardian.

Orbán Viktor jó kapcsolatokat ápol szlovák kollégájával, Robert Ficóval
Fotó: X/Orbán Viktor

„Ezek olyan országok, amelyek nagyon erős kapcsolatot tartanak velünk, nagyon együttműködőek az Egyesült Államokkal, nagyon szorosan együttműködnek velünk, és ez jó alkalom arra, hogy meglátogassam őket, két olyan országot, ahol még soha nem jártam” – mondta Rubio újságíróknak, mielőtt csütörtökön Európába indult volna.számol be róla a Reuters.

Rubio, aki kettős szerepében Trump nemzetbiztonsági tanácsadójaként is tevékenykedik a hétvégén a müncheni biztonsági konferencián vett részt.

Hétfőn találkozik Orbán Viktorral, a gáz is terítékre kerül

Hétfőn Rubio találkozik a magyar miniszterelnökkel, aki a legtöbb közvélemény-kutatásban lemaradt az áprilisi választások előtt, amikor akár ki is szavazhatják a hatalomról – húzza alá a Reuters.

„Az elnök azt mondta, hogy nagyon támogatja őt, és mi is” – mondta Rubio. „De nyilvánvalóan kétoldalú látogatásként terveztük ezt a látogatást.”

Orbánt, Trump egyik legközelebbi európai szövetségesét, az amerikai szélsőjobboldalon sokan az amerikai elnök bevándorlási, családtámogatási és keresztény konzervativizmussal kapcsolatos szigorú politikájának modelljeként tartják számon. Budapest többször is otthont adott a Konzervatív Politikai Akciókonferencia rendezvényeinek, amelyek konzervatív aktivistákat és vezetőket hoznak össze, egy újabbra márciusban kerül sor.

Míg más Európai Uniós országok alternatív energiaellátást biztosítottak Moszkva 2022-es ukrajnai inváziója után, többek között amerikai földgáz vásárlásával, Szlovákia és Magyarország továbbra is orosz gázt és olajat vásárolt, ezt a gyakorlatot az Egyesült Államok bírálta.

Rubio azt mondta, hogy erről rövid körútja során szó lesz, de részleteket nem közölt.

A pozsonyi kapcsolat

Robert Fico szlovák miniszterelnök, aki az Európai Uniót „mély válságban” lévő intézménynek nevezte, korábban dicsérő szavakkal halmozta el Trumpot, mondván, hogy visszahozza a békét Európába. Fico azonban bírálta Nicolás Maduro venezuelai elnök január eleji amerikai elfogását.

Magyarország és Szlovákia eddig eltért Trump véleményétől a NATO-kiadások tekintetében is.

Fico egyelőre nem volt hajlandó a szlovák hadikiadásokat a Donald Trump által kívánatosnak tartott, a GDP  5 százalékát kitevő szintre emelni, annak ellenére, hogy az amerikai elnök többször is kérte az összes NATO-tagországot, hogy emeljék katonai kiadásaikat erre a szintre. Magyarország az idei költségvetésben szintén 2 százalékos védelmi kiadást tervezett.

A nukleáris együttműködés terén Szlovákia a múlt hónapban megállapodást írt alá az Egyesült Államokkal, és Fico azt nyilatkozta, hogy az amerikai székhelyű Westinghouse valószínűleg új atomerőművet fog építeni. Miután a héten találkozott a francia nukleáris mérnöki vállalat, a Framatome vezetőjével, azt is mondta, hogy örömmel fogadná, ha több vállalat is részt venne a projektben.

