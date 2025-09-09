Budapesten fecsegett ki államtitkokat a moldáv kémelhárítás korábbi vezetője

Budapesten adott át államtitkokat az a moldáv kém, akit hétfő délután fogtak el Romániában – írja a Telex.

A hazaárulással gyanúsított személy korábban vezetői tisztséget töltött be a Moldovai Köztársaság Információs és Biztonsági Szolgálatánál. Tavaly és idén tavasszal is Budapestre szervezett találkozót a Belarusz Állambiztonsági Bizottság hírszerző tisztjeivel, ahol érzékeny információkat adott át pénzért cserébe. A hatóságok a temesvári repülőtéren fogták el és vették őrizetbe.

A Telex azt írja, Alexandru Balanról lehet szó, aki Moldovában biztonságpolitikai szakértőként ismert. Értesülésüket a moldáv és a lengyel sajtó egyaránt alátámasztja. A felkutatásában részt vettek a magyar, a román, a lengyel és a cseh hatóságok is.

A férfinak moldáv és román állampolgársága is van. 2016 és 2019 között ő volt a Moldovai Információs és Biztonsági Szolgálat (SIS) főigazgató-helyettese, és ő felelt a kémelhárításért is.