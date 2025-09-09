Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

1p
Külpolitika Fehéroroszország Moldova

Budapesten fecsegett ki államtitkokat a moldáv kémelhárítás korábbi vezetője

mfor.hu

A magyar hatóságok is közreműködtek az elfogásában, hétfő délután vették őrizetbe. 

Budapesten adott át államtitkokat az a moldáv kém, akit hétfő délután fogtak el Romániában – írja a Telex.

A hazaárulással gyanúsított személy korábban vezetői tisztséget töltött be a Moldovai Köztársaság Információs és Biztonsági Szolgálatánál. Tavaly és idén tavasszal is Budapestre szervezett találkozót a Belarusz Állambiztonsági Bizottság hírszerző tisztjeivel, ahol érzékeny információkat adott át pénzért cserébe. A hatóságok a temesvári repülőtéren fogták el és vették őrizetbe.

A Telex azt írja, Alexandru Balanról lehet szó, aki Moldovában biztonságpolitikai szakértőként ismert. Értesülésüket a moldáv és a lengyel sajtó egyaránt alátámasztja. A felkutatásában részt vettek a magyar, a román, a lengyel és a cseh hatóságok is.

A férfinak moldáv és román állampolgársága is van. 2016 és 2019 között ő volt a Moldovai Információs és Biztonsági Szolgálat (SIS) főigazgató-helyettese, és ő felelt a kémelhárításért is.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Nincs mese: megbuktatták a miniszterelnököt, jön a váltás Európa egyik kulcsországában

Újabb bukás.

Trump különmegbízottja megkongatta a vészharangokat: ez már az eszkaláció?

Trump különmegbízottja megkongatta a vészharangokat: ez már az eszkaláció?

Veszélyes irányba tart a háború.

Zelenszkij miniszterét várja Magyarországra Szijjártó Péter

Zelenszkij miniszterét várja Magyarországra Szijjártó Péter

Ukrán kollégájával találkozik a miniszter.

Izrael, katona

Terrortámadás történt Jeruzsálemben, többen meghaltak

Két terrorista autóbuszok utasaira támadt egy jeruzsálemi kereszteződésben hétfő reggel. A támadásban négyen meghaltak, több mint tízen megsebesültek, egy ember állapota továbbra is életveszélyes – jelentette az izraeli mentőszolgálat hétfő reggel.

Újra megtámadták a Barátság kőolajvezetéket az ukránok

Robert „Magyar” Brovdi a támadások folytatását ígérte.

Orosz-ukrán Mission Impossible?

Orosz-ukrán Mission Impossible?

Putyin Moszkvát, Zelenszkij Kijevet javasolja a béketárgyalások helyszínéül.

Magyar turistákat erőszakolhattak meg marokkóiak Szicíliában

Magyar turistákat erőszakolhattak meg marokkóiak Szicíliában

Őrizetbe vettek Szicíliában három marokkói állampolgárt két magyar turista elleni nemi erőszak gyanújával – közölték pénteken a cataniai hatóságok a szicíliai sajtó jelentése szerint.

David Lammy

Helycserés támadás a brit kormányban, megvan Starmer új helyettese

Átalakította kormányát pénteken Keir Starmer brit miniszterelnök, nem sokkal azután, hogy távozott tisztségéből eddigi miniszterelnök-helyettese, Angela Rayner.

Lemondott a kormányfő helyettese egy nagy európai országban

Lemondott a kormányfő-helyettes egy nagy európai országban

Lemondott pénteken Angela Rayner eddigi brit miniszterelnök-helyettes, akiről a héten kiderült, hogy az előírtnál több tízezer fonttal kevesebb vagyonosodási adót fizetett egy nagyértékű ingatlan megvásárlása után.

Trump ma átnevezi a Pentagont

Trump ma átnevezi a Pentagont

Védelmi Minisztérium helyett Hadügyminisztérium lesz a Pentagon új neve. 

Kamatmentes segítség a vállalkozói mindennapokhoz – új forgóeszközhitel az MBH Bank MFB Pont Plusz termékportfóliójában

Kamatmentes segítség a vállalkozói mindennapokhoz – új forgóeszközhitel az MBH Bank MFB Pont Plusz termékportfóliójában (x)

Kamatmentes kölcsön jelenthet megoldást.

A személyes kapcsolatra, tanácsadásra, elemzésekre nagyobb szükség van, mint valaha

A személyes kapcsolatra, tanácsadásra, elemzésekre nagyobb szükség van, mint valaha


Interjú az MBH Bank ügyvezető igazgatójával.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Az Erste felvillanós bankkártyával lepi meg a gyerekeket

Az Erste felvillanós bankkártyával lepi meg a gyerekeket


Rakéta jelenik meg fizetéskor.

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168