Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Külpolitika Budapest Orosz-ukrán konfliktus Donald Trump Vlagyimir Putyin

Budapesten tárgyal majd Donald Trump Vlagyimir Putyinnal az ukrajnai békéről

mfor.hu

Ezt az amerikai elnök jelentette be saját Truth Social közösségi platformján.

Az amerikai elnök ezt azután közölte, miután „nagyon produktív telefonbeszélgetést” folytatott az orosz elnökkel csütörtökön. Putyin gratulált neki a gázai békemegállapodáshoz, ami szerinte egyben előmozdíthatja az orosz-ukrán háború lezárását is – írta a Telex.

November 8-án lesz az Orbán-Trump találkozó?

Erre utal egy bekapcsolva hagyott mikrofon.

Király járt a Karmelitában

Szomorkodhatott Orbán Viktor szövetségese: még a szélsőbalnál is kevesebb szavazatot kapott Marine Le Penék indítványa

A francia kormány pedig a szélsőbal és a szélsőjobb bizalmatlansági indítványát is túlélte.

Orbán Viktor felvette a kapcsolatot az oroszokkal

Arra kíváncsi, mit lépne Putyin.

Orbán Viktor valamikor talán találkozik Donald Trumppal

Az időpont már megvan.

Daniel Freund

Feljelentették Orbán Viktort egy kémszoftveres támadás ügyében

Daniel Freund szerint vannak arra utaló jelek, hogy a magyar titkosszolgálat támadta a levelezését.     

Bejelentést tett a NATO-főtitkár

Megerősíti a drónok elleni védekezést a NATO

A NATO számos további intézkedést hoz, amely megerősíti, kibővíti és felgyorsítja a szövetségesek drónok elleni védekezésre való képességét – jelentette ki szerdán Brüsszelben a szervezet főtitkára.

Jó hírt kapott Orbán Viktor Lengyelországból

A lengyelek többsége az általuk vártnál rosszabbnak tartja a két évvel ezelőtti parlamenti választások nyomán alakult Tusk-kormány munkáját – derül ki a Rzeczpospolita napilapban szerdán közzétett felmérésből.

Ki nem találná, hol tűnt fel megint Szijjártó Péter

Egyik kedvenc helyéről jelentkezett be a miniszter.

Nem jönnek a holttestek, veszélyben a gázai tűzszünet

Izrael egyre idegesebb.

