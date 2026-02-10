1p
Külpolitika Egyesült Államok NATO

Budapestre jön Trump külügyminisztere

mfor.hu

Február 15-16-án Pozsonyba és Budapestre látogat Marco Rubio. 

Marco Rubio külügyminiszter február 13. és 15. között Németországba utazik, hogy részt vegyen a 62. Müncheni Biztonsági Konferencián. Ezt követően Rubio miniszter február 15-16-án Pozsonyba és Budapestre látogat – derül ki az amerikai külügyminisztérium közleményéből

Pozsonyban a külügyminiszter a szlovák kormány kulcsfontosságú tagjaival találkozik, hogy előmozdítsák a közös regionális biztonsági érdekeket, erősítsék a kétoldalú együttműködést a nukleáris energia és az energiadiverzifikáció terén, valamint támogassák Szlovákia katonai modernizációját és NATO-vállalásait. 

Budapesti látogatása során a miniszter magas rangú magyar tisztségviselőkkel tárgyal közös kétoldalú és regionális érdekeink megerősítéséről, beleértve a globális konfliktusok lezárását célzó békefolyamatok melletti elkötelezettségünket, valamint az amerikai–magyar energiaügyi partnerséget.

