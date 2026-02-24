Célba talált Putyin ballisztikus rakétája

Az orosz hadsereg egy ballisztikus rakétával és 133 drónnal támadta az ukrajnai célpontokat keddre virradóra, a csapásoknak halálos áldozatai és sebesültjei is vannak a lakosság körében – közölték katonai és helyhatósági források jelentései alapján ukrán hírügynökségek és hírportálok.

Az előzetes adatok szerint a légvédelem 111 drónt hatástalanított, azonban 16 helyszínen 19 drón és a megszállt Krím-félszigetről elindított Iszkander-M típusú ballisztikus rakéta célba talált, egy esetben pedig a lezuhanó roncsok okoztak károkat – tette közzé a légierő parancsnoksága a hivatalos Telegram-csatornáján. A hivatalos közlemény kiadáskor még tartott a légitámadás, néhány drón az Ukrajna által ellenőrzött légtérben tartózkodott.

Február 24-én éjjel az orosz hadsereg legalább nyolc csapást mért Zaporizzsjára, öt civil, köztük egy gyerek megsebesült, a támadásban megrongálódott egy többlakásos épület, valamint egy infrastrukturális létesítmény is – jelentette Ivan Fedorov katonai kormányzó Telegram-bejegyzését idézve az Interfax-Ukrajina hírügynökség.

Az állami katasztrófavédelmi szolgálat közleménye szerint az egyik helyszínen egy kilencemeletes épület melletti ipari létesítményt ért találat, amelynek következtében a környező házak is megrongálódtak. Egy másik találatot egy lakótelep mellett fekvő nyílt területen regisztráltak, öt többszintes lakóházban és az ott parkoló gépkocsikban keletkeztek károk.

Az orosz csapatok drónokkal és irányított légibombával támadták Dnyipropetrovszk megye három járását, egy ember meghalt a légicsapásokban, családi házak rongálódtak meg – közölte Olekszandr Hanzsa katonai kormányzó Telegram-bejegyzése nyomán az Interfax-Ukrajina hírügynökség.

