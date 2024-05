Az MTVA nézői a kínai elnök, Hszi Csin-ping válogatásában ismerhetik meg a kínai kultúrkör bölcsességeit

Közösen indította el Sen Haj- Hsziung a China Media Group elnöke és Papp Dániel az MTVA vezérigazgatója annak a műsornak a magyarországi premierjét, amelyből a nézők megismerhetik a kínai elnök, Hszi-Csin Ping válogatásában a kínai kultúrkör bölcsességeit – számol be az eseményről a Hírado.hu. Kína felendülése más országoknak is a fejlődés lehetőségét nyújtja – teszi hozzá a portál. Kínában készült dokumentumfilmeket mutat be a közmédia, erről írt alá együttműködési megállapodást az MTVA és a China Media Group.

A kínai elnök Hszi Csin-ping bizonyára bölcsen válogatott

Papp Dániel, az MTVA vezérigazgatója azt mondta: a két médiavállalat együttműködésének a nézők lesznek a legnagyobb nyertesei.

Az MTVA és a CMG 2023 óta működik együtt. Tavaly a magyar médiavállalat fogadta a CMG küldöttségét, április közepén pedig a kínai testvérvállalat viszonozta a vendéglátást.

Tartalomcsere

„A két vállalat közti tartalomcsere pedig olyan hidat fog képezni a kínai és a magyar emberek között, ami felülír minden földrajzi távolságot. Összeköt és közelebb hoz” – hangsúlyozta Papp Dániel az MTVA vezérigazgatója.

Ismét bejelentették azt is, hogy az MTVA és a China Media Group megállapodást írt alá, aminek keretében először mutat be Kínában készült dokumentumfilmeket a közmédia – jegyzi meg a Telex.