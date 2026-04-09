Külpolitika Orosz-ukrán konfliktus

Civil áldozata is van az újabb orosz légicsapásoknak Ukrajnában

Dolgozott a légvédelem, de nem tökéletesen.

Az orosz hadsereg 119 csapásmérő és álcadrónnal támadott ukrajnai célpontokat csütörtökre virradóra, a légvédelem az eszközök több mint 80 százalékát megsemmisítette, azonban a csapásoknak egy civil halálos áldozata és több sebesültje is van, továbbá lakóházak és egyéb civil létesítmények rongálódtak meg – jelentették katonai és helyhatósági források közleményei alapján ukrán hírügynökségek.

Az előzetes adatok szerint a légvédelem 99 drónt hatástalanított az ország északi, déli és keleti régióiban, azonban 11 helyszínen 16 drón célba talált, 4 esetben pedig roncsok lezuhanását jelentették – tette közzé a légierő parancsnoksága a Telegram-csatornáján. A hivatalos közlemény kiadáskor néhány drón még az Ukrajna által ellenőrzött légtérben tartózkodott.

A délkelet-ukrajnai Zaporizzsja környékét legalább nyolc alkalommal érte orosz támadás az éjszaka folyamán – közölte Ivan Fedorov katonai kormányzó Telegramon közzétett jelentését idézve az Unian hírügynökség. A Balabine nagyközséget ért csapások következtében egy ember meghalt, négyen pedig megsebesültek, több családi ház megsemmisült, illetve megrongálódott – fűzte hozzá a megyevezető.

Dnyipropetrovszk megyében egy 28 éves nő és egy 49 éves férfi megsebesült az éjszakai légi- és tüzérségi támadásokban – tette közzé Olekszandr Hanzsa katonai kormányzó Telegram-bejegyzésére hivatkozva az Unian hírügynökség. A megyevezető jelentése szerint az orosz hadsereg több mint 10 alkalommal mért csapást három járás településeire, többszintes épületekben, családi házakban, üzlethelyiségekben keletkeztek károk Pokrovszk, Nyikopol, Cservonohrihorivka és Pavlohrad körzetében.

(MTI)

Figyelmeztetést küldött az Iráni Forradalmi Gárda a Hormuzi-szorosról

Figyelmeztetést küldött az Iráni Forradalmi Gárda a Hormuzi-szorosról

El van aknásítva a szoros egy része.

Trump készen áll újrakezdeni a „lövöldözést” – durvábban, mint valaha

Trump készen áll újrakezdeni a „lövöldözést” – durvábban, mint valaha

Maradnak és pihennek a katonák Irán közelében. Aztán jöhet újra a haddelhadd?

Nem örül Zelenszkij J. D. Vance budapesti látogatásának

Nem örül Zelenszkij J. D. Vance budapesti látogatásának

A magyar választásokról is beszélt az ukrán elnök.

Izrael azonnal szétbombázta az iráni tűzszünetet?

Izrael azonnal szétbombázta az iráni tűzszünetet?

Rengeteg halott, Irán újra lezárta a szorost. Egy napot sem élt meg a nehezen kialkudott iráni tűzszünet?

Megint beleszállt Trump a NATO-ba

Az amerikai elnök a szövetség főtitkárának személyesen is elmondta a véleményét.

A választásokig nem fog megoldódni a Török Áramlatnál talált robbanószer ügye

A választásokig nem fog megoldódni a Török Áramlatnál talált robbanószer ügye

Erről a szerb elnök beszélt.

J. D. Vance kiállása Orbán Viktor mellett kiverte a biztosítékot Brüsszelben

Reagáltak Brüsszelben az alelnök vádjaira.

Egy nappal tovább marad Budapesten az amerikai alelnök

Egy nappal tovább marad Budapesten az amerikai alelnök

Fél Budát lezárják miatta.

Családi házakba csapódtak Putyin drónjai

Családi házakba csapódtak Putyin drónjai

12 helyszínen 24 drón célba talált.

A Fehér Ház győzelemként jellemzi a tűzszünetet

A Fehér Ház győzelemként jellemzi a tűzszünetet

Kínai segítség is kellett a tűzszünethez.

