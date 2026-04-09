Civil áldozata is van az újabb orosz légicsapásoknak Ukrajnában

Az orosz hadsereg 119 csapásmérő és álcadrónnal támadott ukrajnai célpontokat csütörtökre virradóra, a légvédelem az eszközök több mint 80 százalékát megsemmisítette, azonban a csapásoknak egy civil halálos áldozata és több sebesültje is van, továbbá lakóházak és egyéb civil létesítmények rongálódtak meg – jelentették katonai és helyhatósági források közleményei alapján ukrán hírügynökségek.

Az előzetes adatok szerint a légvédelem 99 drónt hatástalanított az ország északi, déli és keleti régióiban, azonban 11 helyszínen 16 drón célba talált, 4 esetben pedig roncsok lezuhanását jelentették – tette közzé a légierő parancsnoksága a Telegram-csatornáján. A hivatalos közlemény kiadáskor néhány drón még az Ukrajna által ellenőrzött légtérben tartózkodott.

A délkelet-ukrajnai Zaporizzsja környékét legalább nyolc alkalommal érte orosz támadás az éjszaka folyamán – közölte Ivan Fedorov katonai kormányzó Telegramon közzétett jelentését idézve az Unian hírügynökség. A Balabine nagyközséget ért csapások következtében egy ember meghalt, négyen pedig megsebesültek, több családi ház megsemmisült, illetve megrongálódott – fűzte hozzá a megyevezető.

Dnyipropetrovszk megyében egy 28 éves nő és egy 49 éves férfi megsebesült az éjszakai légi- és tüzérségi támadásokban – tette közzé Olekszandr Hanzsa katonai kormányzó Telegram-bejegyzésére hivatkozva az Unian hírügynökség. A megyevezető jelentése szerint az orosz hadsereg több mint 10 alkalommal mért csapást három járás településeire, többszintes épületekben, családi házakban, üzlethelyiségekben keletkeztek károk Pokrovszk, Nyikopol, Cservonohrihorivka és Pavlohrad körzetében.

