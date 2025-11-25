CNN: Ukrajna elfogadta a genfi békemegállapodást

Ukrajna elfogadta a Genfben módosított béketervet, már csak kisebb részletek egyeztetése van hátra – írja egy amerikai tisztviselőre hivatkozva a CNN. Eközben az amerikai hadügyekért felelős államtitkár, Dan Driscoll Abu-Dzabiban tárgyal orosz tiszviselőkkel az esetleges békemegállapodásról. A helyszínen Ukrajna képviselői is jelen vannak. Driscoll szóvivője, Jeff Colbert elmondta: optimisták maradtak, az Oroszországgal folytatott tárgyalások jól haladnak.

Ukrajna nemzetbiztonsági tanácsadója, Rusztem Umjerov délelőtt azt írta: a Genfben tárgyaló delegációk közös nevezőre jutottak a megállapodás alapjait tekintve, és az ország továbbra is számít az európai partnerekre a tárgyalások során. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök még ezen a héten Washingtonba látogathat, ahol személyesen állapodhat meg Donald Trumppal a háború lezárásáról.

Zelenszkij kedden reggel azt írta közösségi oldalára: sok munka van még hátra a megállapodásig. Az ukrán elnök korábban arról beszélt: a Donbasz régió feladása egy vörös vonal, amelyet Ukrajna nem léphet át.