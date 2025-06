Csád és vidéke: újabb megbízást kapott a magyar miniszteri biztos

Máthé László Eduárdot 2023. június 6. napjától a kinevezés visszavonásáig – de legfeljebb két évre – a szub-szaharai térségben megvalósuló magyar összkormányzati tevékenységek külpolitikai összehangolásáért felelős miniszteri biztossá nevezem ki – írta ezt két évvel ezelőtt egy utasításban Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. A két év letelt – a megbízás azonban folytatódik.

A péntek este megjelent Hivatalos Értesítőben ugyanis a fenti rendelethez egy módosítás jelent meg. Eszerint a „2023.” szövegrész helyébe a „2025.” szöveg lép – ez pedig lefordítva azt jelenti, hogy bár a nevét ezúttal nem említi a tájékoztatás, de Máthé László Eduárd kinevezése újraindul, legfeljebb két évre (hacsak újra meg nem hosszabbítják).

A friss változtatással egy pont kikerült a feladatai közül – de ez logikus is, hiszen az Európai Unió Tanácsa 2024. második félévi magyar elnöksége közös kül- és biztonságpolitikai elemének szub-szaharai térségre vonatkozó elemeit már nem kell koordinálni, hiszen ezen már túl vagyunk.

Így teszik közzé a Hivatalos Értesítőben, hogy meghosszabbították Máthé László Eduárd szub-szaharai térségben megvalósuló magyar összkormányzati tevékenységek külpolitikai összehangolásáért felelős miniszteri biztosi megbízatását - ebből hámozza ki az állampolgár, hogy mi is történik.

Korábban Máthé László Eduárd jelentette be, hogy a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem szakembereinek hála megtörtént Csád történetének első gépesített tevefejése.

History in the making: the first ever machine milking of a #camel in #Chad was done by experts of the Hungarian University or Agriculture and Life Sciences! #Hungary is dedicated to increasing food security in the #Sahel! Take a good look, that right there is liquid white gold! pic.twitter.com/XGKoLgTD0Z