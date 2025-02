Csak a kocsmai asztalcsapkodás hiányzott Trump és Zelenszkij találkozójáról

Sajtóbeszámolók szerint amikor Donald Trumpot a Putyin expanziós politikája miatt aggódó közép- és kelet-európai NATO-szövetségeseknek szóló üzenetéről is kérdezték, úgy válaszolt, hogy ő Putyinnal és Ukrajnával is szövetséges, mert különben soha nem jutna egyezségre, és nem hajlandó „szörnyű dolgokat mondani Putyinról”, ami megnehezítené a tárgyalásokat.

Ezzel némiképpen szembe megy, hogy egy ponton azt mondta Zelenszkijnek, hogy „hálásnak kell lennie”, és azzal vádolta meg, hogy „a harmadik világháborúval játszik”.

Trump alelnöke, J.D. Vance hasonlóan agresszív hangnemben kommunikált az ukrán elnökkel, arról faggatva, hogy „mondott-e már egyszer köszönetet?”, majd azzal is megvádolta, hogy tiszteletlen az elnökkel szemben.

Vance szerint a tárgyalásokra azért volt szükség, mert „megpróbáltuk a Joe Biden-féle utat, hogy a mellkasunkat döngetjük, és úgy teszünk, mintha az Egyesült Államok elnökének szavai többet számítanának, mint az Egyesült Államok elnökének tettei”.

President Trump, Vice President JD Vance and President Zelensky are getting in an extremely heated back and forth in the Oval Office. Zelensky asks Vance to come to Ukraine and Vance accuses him of doing propaganda tours. Trump tells him, “You don’t have the cards right… pic.twitter.com/Uow3tzy0gD