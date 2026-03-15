Csak egy feltételt szabott Zelenszkij a magyar vezetésnek

Volodimir Zelenszkij külföldi újságíróknak beszélt több aktuális kérdésről is vasárnap az AFP tudósítása szerint. A közel-keleti helyzetről elmondta, hogy ukrán szakértők érkeztek az Öböl menti, iráni támadásoknak kitett országokba, hogy segítsenek az iráni drónok elleni védekezésben.

Leszögezte azonba, hogy háborús műveletekben az ukrán szakemberek nem vesznek részt.

„Nem állunk háborúban Iránnal”

- jelentette ki.

Magyarországgal kapcsolatban Zelenszkij azt mondta, készen áll

„bármilyen vezetővel együtt dolgozni Magyarországon, (…) feltéve, hogy olyasvalakiről van szó, aki nem az orosz elnök, Vlagyimir Putyin szövetségese”.

Kapcsolódó cikk Elérték céljukat Orbán Viktor Ukrajnába küldött emberei? A miniszterelnök szerint igen.

Szólt a Barátság vezeték újraindításáról is. Zelenszkij szerint a 90 milliárdos uniós hitel és az olajvezeték megjavításának kérdéséenk összekötésével „kényszerítették”, hogy állítsa vissza a Barátságot.

„Megmondtam a barátainknak Európában, hogy ezt zsarolásnak hívják”

- mondta.

Kapcsolódó cikk A lehető leggyorsabban meg kell javítani a Barátságot a francia elnök szerint De arról is beszélt, hogy Ukrajna pénzhez jut.

